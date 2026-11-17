Έγιναν γνωστοί οι διαιητες των αναμετρήσεων της Τετάρτης (18/11) για την όγδοη αγωνιστική του EuroCup.

Στο παιχνίδι του Άρη με τη ΛεΜάν (20:00) ορίστηκαν οι Μανουέλ Ατάρ (Γαλλία), Νόαμ Γκόρντον (Ισραήλ) και Ντοβίντας Κάιρις (Λιθουανία). Ενώ στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μανρέσα στη Βαρκελώνη (21:30) διαιτητές θα είναι οι Κρίσταπς Κονσταντίνοφς (Λετονία), Κρίστιαν Τάις (Γερμανία) και Κρίστοφερ Λεμέρ (Γαλλία).

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