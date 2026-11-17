Ολοκληρώθηκε η συνεργασία του ΠΑΟΚ με τον Κλίφορντ Ομορούγι. Ο Νιγηριανός σέντερ, ο οποίος δεν υπολογιζόταν από τον Αντρέα Τρινκιέρι, κατέληξε σε συμφωνία με τους ιθύνοντες της ΚΑΕ για τη λύση του συμβολαίου του.

Η διαδικασία για να φτάσουν οι δύο πλευρές σε κοινό σημείο κράτησε αρκετό διάστημα. Οι «ασπρόμαυροι» ήθελαν την επέκταση της συνεργασίας και την παραχώρησή του με δανεισμό σε άλλη ομάδα, αλλά ο Ομορούγι επιθυμούσε να μείνει ελεύθερος.

Η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον αθλητή Κλίφορντ Ομορούγι. Ευχαριστούμε τον Κλιφ για την παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα και στη ζωή του».