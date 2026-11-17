Ο Τάσος Ποτσέπης έδωσε μια εντελώς διαφορετική εκδοχή για τα όσα συνέβησαν κατά τη σύλληψή του στο νυχτερινό κέντρο στο Χαϊδάρι. Λίγο πριν περάσει το κατώφλι του ανακριτή, μετά τη σύλληψή του, μίλησε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και στη Μαίρη Αρώνη, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε άγρια επίθεση από αστυνομικούς που, όπως ισχυρίζεται, δεν του αποκάλυψαν εξαρχής την ιδιότητά τους. Μάλιστα, κατήγγειλε ότι τον έριξαν στο έδαφος, τον έπιασαν από τον λαιμό, τον απείλησαν και του προκάλεσαν τραυματισμούς, ενώ ανακοίνωσε ότι έχει καταθέσει μήνυση σε βάρος των αστυνομικών που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι όλα ξεκίνησαν ενώ βρισκόταν σε νυχτερινό κέντρο για να γιορτάσει τα γενέθλιά του, όταν μια ομάδα ατόμων με πολιτικά ρούχα τον πλησίασε. Όπως περιέγραψε, δεν γνώριζε ότι επρόκειτο για αστυνομικούς, αφού, σύμφωνα με όσα είπε, δεν φορούσαν διακριτικά ούτε του έδειξαν υπηρεσιακές ταυτότητες.

«Χθες ήταν τα γενέθλιά μου και διασκέδαζα βραδινές ώρες σε night club. Αντιλήφθηκα μια ομάδα 10 ατόμων, με μαύρα ρούχα χωρίς διακριτικά υπηρεσίας. Με προσέγγισαν, με έπιασαν κεφαλοκλείδωμα, με πλάκωσαν στο ξύλο, με πέταξαν κάτω, με έπιασαν πάλι από τον λαιμό στην πρώτη είσοδο του μαγαζιού. Φώναζα “Ποιοι είστε; Σας παρακαλώ”. Δεν μου απάντησε κανένας από την αστυνομική ιδιότητα και δεν μου έδειξαν κανένα υπηρεσιακό δελτίο ταυτότητας. Με έβγαλαν εκτός του καταστήματος και μου λένε “κόψε λάσπη, θα σε θάψουμε”. Εγώ δεν ήξερα με ποιους έχω να κάνω και κάλεσα απευθείας το 100. Και τότε είπα αμέσως καταθέτω μήνυση, οδηγήθηκα στο πλησίον ΑΤ, έκανα τις μηνύσεις», δήλωσε αρχικά.

Ο Τάσος Ποτσέπης επέμεινε ότι δεν αντιλαμβάνεται τον λόγο για τον οποίο συνελήφθη, ενώ υποστήριξε ότι η μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του από τους αστυνομικούς έγινε ως αντίδραση στη δική του απόφαση να κινηθεί νομικά εναντίον τους. Παράλληλα, αρνήθηκε ότι εξύβρισε ή απείλησε τα μέλη της αστυνομικής ομάδας, τονίζοντας ότι, κατά τον ίδιο, το περιστατικό έχει καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος.

«Δεν γνωρίζω καθόλου γιατί με συνέλαβαν, τώρα δίνω την απολογία μου, αυτοί μου έκαναν τυπικά μήνυση. Μπήκαν μέσα, με πλάκωσαν στο ξύλο, με πέταξαν κάτω. Εγώ τους έκανα μήνυση και μετά αυτοί συνεννοήθηκαν, αφού μας κάνει μήνυση, του κάνουμε κι εμείς τυπικά μήνυση για να πάω κι εγώ να με εκφοβίσουν. Δεν έβρισα τίποτα, δηλαδή όλα αυτά καταγράφηκαν από τις κάμερες. Το προσωπικό είναι μάρτυρες, είναι μάρτυρας ο αδερφός μου, θα τα δείτε όλα αυτά, προετοιμάζει κατάθεση. Ναι, ήταν μάρτυρας, τον έχω βάλει μάρτυρα», ανέφερε εν συνεχεία ο Τάσος Ποτσέπης.

Ο Τάσος Ποτσέπης είπε επίσης ότι μετέβη με δική του πρωτοβουλία στο νοσοκομείο, όπου εξετάστηκε για τα τραύματα που υποστηρίζει ότι υπέστη κατά τη διάρκεια της σύλληψης. Όπως ανέφερε, αντιμετωπίζει προβλήματα στη μέση, έχει εκδορές στον λαιμό και υποστηρίζει ότι έχουν σπάσει δύο μπροστινά δόντια του. «Πήγα στο νοσοκομείο με δική μου θέληση, έχω καταθέσει αίτημα στον ιατροδικαστή, πέρασα από χειρουργικό για τη μέση μου. Έχω εκδορές στον λαιμό μου, έχουν πρηστεί οι αμυγδαλές από το κεφαλοκλείδωμα, δεν μπορούσα να πάρω ανάσα και μου έσπασαν δύο δόντια μπροστά και φαίνονται όλα. Αύριο 9 η ώρα περνάω ιατροδικαστή. Έχω κάνει μήνυση σε όλη την ομάδα επτά ατόμων στο τμήμα δίωξης εκβιαστών, είναι όλοι κατηγορούμενοι αυτοί», είπε κλείνοντας.

govastiletto.gr – Τάσος Ποτσέπης κατά του Γιώργου Λιάγκα: «Βλέπω σου πάνε πολύ οι γόβες που φόραγες πριν κάποια χρόνια»