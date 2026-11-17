Η Βίκυ Καγιά έκανε μια ξεχωριστή αναδρομή στην επαγγελματική πορεία της, από τα πρώτα της βήματα στο χώρο του μόντελινγκ μέχρι τη μακρόχρονη παρουσία της στην τηλεόραση. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Μαριαγάπη Ξυπολιά για το Madwalk vidcast, το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια μίλησε για τις εμπειρίες που σημάδεψαν την καριέρα της, θυμήθηκε άγνωστες στιγμές από τις διεθνείς πασαρέλες και αναφέρθηκε στα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια.

Η ίδια ξεκίνησε την πορεία της στο χώρο της μόδας μόλις στα 14 της χρόνια, σε μια εποχή που, όπως περιέγραψε, το μόντελινγκ ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό και οι συνθήκες αρκετά σκληρές. Ωστόσο, η νεαρή τότε Βίκυ Καγιά αντιμετώπιζε τα πάντα με αυθορμητισμό, χωρίς να αναλύει ιδιαίτερα όσα συνέβαιναν γύρω της.

«Όταν πρωτοξεκίνησα, είχα την άγνοια κινδύνου και ήμουν στον κόσμο μου. Πέρναγα καταπληκτικά, δεν με ένοιαζε τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι με τα χρόνια ήρθαν το άγχος και η αμφισβήτηση του εαυτού της.

Μάλιστα, αν μπορούσε σήμερα να δώσει μια συμβουλή στον νεότερο εαυτό της, αυτή θα ήταν να μην βιάζεται τόσο και να απολαμβάνει περισσότερο κάθε στιγμή της διαδρομής της.

Η απρόσμενη περιπέτεια με τη Ναόμι Κάμπελ στο Μιλάνο

Ανάμεσα στις αναμνήσεις που ξεχώρισαν ήταν και ένα περιστατικό από επίδειξη μόδας του οίκου Trussardi στο Μιλάνο, όταν η Βίκυ Καγιά ήταν μόλις 18-19 ετών. Εκεί βρέθηκε στον ίδιο χώρο με τη Ναόμι Κάμπελ, η οποία, όπως θυμήθηκε, ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένη επειδή δεν της άρεσαν τα ρούχα που είχαν επιλεγεί για εκείνη.

Η κατάσταση πήρε απρόσμενη τροπή, αφού το διάσημο μοντέλο επέλεξε τελικά κάποια από τα δικά της ρούχα, αφήνοντάς την με ένα εντελώς διαφορετικό σύνολο.

Η Βίκυ Καγιά περιέγραψε με χιούμορ ότι έμεινε με ένα φαρδύ ρούχο που δεν την κολάκευε καθόλου. Ωστόσο, αυτό που την είχε στενοχωρήσει δεν ήταν το γεγονός ότι η Ναόμι Κάμπελ πήρε τα ρούχα της, αλλά η αγωνία της να πραγματοποιήσει μια καλή εμφάνιση και να εξασφαλίσει περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Όπως εξήγησε, εκείνη την περίοδο τα supermodels, όπως η Ναόμι Κάμπελ, η Σίντι Κρόφορντ και η Κρίστι Τέρλινγκτον, είχαν αποκτήσει σχεδόν μυθική υπόσταση στο χώρο της μόδας, με την παρουσία τους να προκαλεί ενθουσιασμό όπου κι αν εμφανίζονταν.

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