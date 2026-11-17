Μία τεράστια και πρωτοφανής διαρροή δεδομένων φέρνει στο προσκήνιο σκοτεινές πτυχές της λειτουργίας της Deutsche Bank, αποκαλύπτοντας συγκλονιστικά στοιχεία για τις συναλλαγές του γερμανικού τραπεζικού κολοσσού. Περισσότερα από 15 εκατομμύρια εσωτερικά έγγραφα και ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) διέρρευσαν στον διεθνή Τύπο, ρίχνοντας φως σε λογιστικές απάτες, ύποπτες συναλλαγές με αμφιλεγόμενα πρόσωπα, συναλλαγές Ρώσων ολιγαρχών και υποθέσεις ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.

Το περιεχόμενο της διαρροής

Η έρευνα «Inside Deutsche Bank» – η οποία συντονίστηκε από τον οργανισμό Barracuda Media και στην οποία συμμετείχαν 200 δημοσιογράφοι από 50 μέσα ενημέρωσης διεθνώς, όπως το Der Spiegel και το δίκτυο ZDF – βασίζεται σε υλικό που διέρρευσαν πληροφοριοδότες σε νομικούς και δημοσιογράφους. Τα δεδομένα αφορούν κατά κύριο λόγο το τμήμα της τράπεζας που διαχειρίζεται «ευαίσθητους πελάτες» και «προβληματικές συναλλαγές».

Σύμφωνα με την Financial Times, στα έγγραφα (πρακτικά συνεδριάσεων, αναφορές συμμόρφωσης, αλληλογραφία, καταγραφές συνομιλιών) αποκαλύπτονται σοβαρές παρατυπίες. Μεταξύ των πιο σημαντικών ευρημάτων:

Ο διευθύνων σύμβουλος, Κρίστιαν Σούινγκ, φέρεται να απαιτούσε μεγαλύτερη ανοχή στον κίνδυνο και να παραπονιόταν για τις εισηγήσεις του τμήματος ελέγχου συμμόρφωσης.

Η τράπεζα προχώρησε σε ελλιπή παρακολούθηση συναλλαγών του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν (με τον οποίο η τράπεζα φέρεται να μην αντέδρασε στον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών 600 εκατ. δολαρίων).

Βοήθησε μέλη της οικογένειας Aldi (κληρονόμους) σε υποθέσεις φοροδιαφυγής.

Επεξεργάστηκε χιλιάδες ύποπτες συναλλαγές στην Κολομβία χωρίς να υποβάλει αναφορές για ξέπλυμα στη Γερμανία, διευκόλυνε συμφωνίες όπλων και διαχειριζόταν δωρεές προς την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), παρά τις δημόσιες αποστάσεις της από το ακροδεξιό κόμμα.

Ρώσοι πελάτες-ολιγάρχες και απατεώνες διατηρούνταν επί χρόνια στο πελατολόγιο, κάποιες φορές χρησιμοποιώντας την Κύπρο ως «πίσω πόρτα» για πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Χαρακτηριστική της δυσλειτουργίας των εσωτερικών ελέγχων ήταν η περίπτωση υπαλλήλου, το 2020, που αποκάλυψε δίκτυο ξεπλύματος όπου είχαν διαρρεύσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, για το οποίο ο αρμόδιος διευθυντής είχε ομολογήσει τρία χρόνια μετά ότι «τα συστήματά μας απλώς δεν το ανίχνευσαν».

Η απάντηση της Deutsche Bank

Στον απόηχο της παγκόσμιας δημοσιογραφικής έρευνας, η Deutsche Bank έσπευσε να απαντήσει, τονίζοντας ότι οι περιπτώσεις που αναφέρονται ανήκουν στο παρελθόν (έως και 20 χρόνια πριν) και ότι η τράπεζα συνεργάζεται με τις αρχές. Σύμφωνα με τη διοίκηση της γερμανικής τράπεζας, η εταιρική της κουλτούρα έχει αλλάξει ριζικά. Οι εκπρόσωποι της τράπεζας ανέφεραν πως κατά την περίοδο 2019-2025 έγιναν ριζικές μεταρρυθμίσεις, επενδύθηκαν 7 δισεκατομμύρια ευρώ στον εσωτερικό έλεγχο και τη διαχείριση κινδύνου, επισημαίνοντας ότι παραμένουν προσηλωμένοι στη στρατηγική τους. Ωστόσο, η DB αρνήθηκε να σχολιάσει οποιαδήποτε σχέση με πρώην ή νυν πελάτες της.