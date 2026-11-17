Ο Άρης νίκησε τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, ωστόσο στο μυαλό του Βασίλη Σπανούλη βρίσκεται μόνο το ματς με την Λε Μαν (18/11, 20:00, Novasports Prime).

«Για μένα τελείωσαν αυτά τα δύο παιχνίδια. Κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, κάναμε αρκετά πράγματα καλά, κάποια άλλα όχι τόσο καλά αλλά σε γενικές γραμμές είμαι πολύ ευχαριστημένος από το πώς παίξαμε. Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό τελείωσε, πάμε στο επόμενο. Αυτή είναι η ζωή μας, να προχωράμε και να γινόμαστε καλύτεροι. Τώρα αυτή τη στιγμή το μόνο που είναι στο μυαλό μας είναι να παρουσιαστούμε έτοιμοι με τη Λε Μαν, που είναι πολύ καλή ομάδα, έχει κερδίσει τα 10 από τα τελευταία 11 παιχνίδια, είναι σε πολύ καλό μομέντουμ και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα ακόμη δύσκολο παιχνίδι», τόνισε ο προπονητής του Άρη.

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