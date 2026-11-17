Η Aston Martin έχει συνδέσει το όνομά της με την πολυτέλεια, τις υψηλές επιδόσεις και τους αγώνες αντοχής, ενώ τα τελευταία χρόνια βρίσκεται και στο επίκεντρο της Formula 1. Τώρα, όμως, ετοιμάζεται να δοκιμάσει τις δυνάμεις της σε ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο, εκεί όπου η ταχύτητα δεν αρκεί και η αντοχή ανθρώπων και μηχανών δοκιμάζεται στα όριά της. Ο λόγος για το Dakar Rally του 2027, στο οποίο η βρετανική εταιρεία θα πραγματοποιήσει την πρώτη της συμμετοχή με μια τριμελή αγωνιστική αποστολή.

Και δεν επέλεξε να το κάνει διακριτικά. Στο τιμόνι των τριών ειδικά εξελιγμένων αγωνιστικών θα βρεθούν ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 Fernando Alonso, ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του WRC Sébastien Loeb και ο πρωταθλητής του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Rally Raid του 2025, Lucas Moraes.

Το Dreadnought περνά από το Call of Duty στην πραγματική έρημο

Το αγωνιστικό όπλο της Aston Martin ονομάζεται Dreadnought και έχει μια αρκετά ασυνήθιστη ιστορία. Η αρχική του σχεδιαστική έμπνευση προέρχεται από ένα ψηφιακό, στρατιωτικών προδιαγραφών όχημα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για το νέο video game Call of Duty: Modern Warfare 4. Αυτό που μέχρι πρότινος υπήρχε μόνο στον ψηφιακό κόσμο μετατρέπεται πλέον σε πραγματικό αγωνιστικό αυτοκίνητο, ειδικά εξελιγμένο για τις ακραίες απαιτήσεις του Dakar. Η Aston Martin θέλει να δημιουργήσει ένα όχημα ικανό να διεκδικήσει κορυφαίες θέσεις, και όχι απλώς να εμφανιστεί για πρώτη φορά στον αγώνα.

Την εξέλιξη, την κατασκευή και την αγωνιστική υποστήριξη των τριών Dreadnought έχει αναλάβει η Prodrive, ένας από τους πλέον έμπειρους οργανισμούς του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η συνεργασία των δύο πλευρών δεν ξεκινά από το μηδέν, καθώς η Prodrive έχει μακρά ιστορία με την Aston Martin στους αγώνες αντοχής και στα GT, ενώ διαθέτει τεράστια εμπειρία και στις απαιτητικές διαδρομές του Dakar.

Προς το παρόν, η Aston Martin δεν έχει αποκαλύψει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Dreadnought, όπως τον κινητήρα και την ισχύ του. Επομένως, θα χρειαστεί να περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες για να μάθουμε τι ακριβώς κρύβεται κάτω από το αμάξωμά του.

Fernando Alonso: Formula 1 και Dakar την ίδια χρονιά

Το πρόσωπο που συγκεντρώνει αναμφίβολα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ο Fernando Alonso. Ο Ισπανός θα επιστρέψει στο Dakar για πρώτη φορά από το 2020, όταν συμμετείχε με ένα Toyota Hilux και κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα στην 13η θέση της γενικής κατάταξης. Τότε είχε στο πλευρό του τον Marc Coma, πέντε φορές νικητή της κατηγορίας μοτοσυκλετών του Dakar, ο οποίος θα αναλάβει ξανά τον ρόλο του συνοδηγού του. Η επιστροφή τους μαζί αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την προσπάθεια της Aston Martin, καθώς οι δύο Ισπανοί γνωρίζουν ήδη τι απαιτεί ο συγκεκριμένος αγώνας.

Το πιο εντυπωσιακό, ωστόσο, είναι ότι ο Alonso δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τη Formula 1 για χάρη του Dakar. Αντίθετα, θα επιχειρήσει να συνδυάσει τις δύο διοργανώσεις μέσα στο 2027, έχοντας ήδη επιβεβαιώσει τη συνέχιση της συνεργασίας του με την Aston Martin Aramco F1 Team. Όπως δήλωσε ο ίδιος, σκέφτηκε προσεκτικά την απόφαση, αλλά τελικά ήθελε να αγκαλιάσει πλήρως αυτή την πρόκληση. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Formula 1 παραμένει η προτεραιότητά του, χωρίς όμως να θέλει να στερηθεί την ευκαιρία να δοκιμάσει ξανά τις δυνάμεις του στο πιο απαιτητικό Rally Raid του πλανήτη.

Με τον εννέα φορές πρωταθλητή Loeb και τον Lucas Moraes

Η Aston Martin δεν περιορίζεται στην εμπειρία του Alonso. Στο δεύτερο Dreadnought θα βρίσκεται ο Sébastien Loeb, ένας από τους σπουδαιότερους οδηγούς στην ιστορία των αγώνων ράλι. Ο Γάλλος έχει κατακτήσει εννέα παγκόσμιους τίτλους στο WRC και έχει ήδη γράψει τη δική του ιστορία στο Dakar. Έχει κερδίσει 28 ειδικές διαδρομές και έχει ανέβει πέντε φορές στο βάθρο, τρεις εκ των οποίων στη δεύτερη θέση. Αυτό που εξακολουθεί να του λείπει, όμως, είναι η συνολική νίκη στον αγώνα, ένας στόχος που θα επιχειρήσει να πετύχει με τα χρώματα της Aston Martin. Συνοδηγός του θα είναι ο Βέλγος Fabian Lurquin, με τον οποίο έχει συνεργαστεί και σε προηγούμενες συμμετοχές του.

Το τρίτο πλήρωμα θα αποτελείται από τον Βραζιλιάνο Lucas Moraes και τον Ισπανό συνοδηγό Pablo Moreno. Ο Moraes έχει ήδη κατακτήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally Raid του 2025, ενώ στην πρώτη του συμμετοχή στο Dakar, το 2023, είχε καταφέρει να ανέβει στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης.

Πού και πότε θα γίνει το Dakar 2027;

Η 49η διοργάνωση του Dakar θα ξεκινήσει στις 9 Ιανουαρίου 2027 από το Loulé της Πορτογαλίας, με μια διαδρομή-πρόλογο 129 χιλιομέτρων. Η κανονική αγωνιστική δράση θα αρχίσει την επόμενη ημέρα, με την πρώτη ειδική διαδρομή των 300 χιλιομέτρων. Στη συνέχεια, τα πληρώματα θα περάσουν από τη Μεσόγειο και θα συνεχίσουν στην αφρικανική ήπειρο, με τον αγώνα να εξελίσσεται στο Μαρόκο και να ολοκληρώνεται στο Μαρακές στις 23 Ιανουαρίου.

Συνολικά προβλέπονται 12 αγωνιστικά σκέλη, με 4.341 χιλιόμετρα ειδικών διαδρομών και συνολική απόσταση περίπου 6.805 χιλιομέτρων.