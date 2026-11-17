Σε κλίμα βαθιάς οδύνης γράφτηκε ο επίλογος για τον 23χρονο πυροσβέστη Γιώργο Ζυμπίδη, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στο εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου. Λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, η σορός του έφτασε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Λεύκης στην Καστορία, με πλήθος συγγενών, φίλων και συναδέλφων να δίνουν το «παρών» για το ύστατο χαίρε.

Το φέρετρο του άτυχου νέου ήταν σκεπασμένο με την ελληνική σημαία, ο προαύλιος χώρος της εκκλησίας κατακλύστηκε από στεφάνια, ενώ η μπάντα του Πυροσβεστικού Σώματος συνόδευε την τελετή με πένθιμες μελωδίες. Είχε προηγηθεί, το απόγευμα της Δευτέρας, μια συγκινητική τελετή αποχαιρετισμού στην Αθήνα. Η σορός πέρασε από τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου όπου υπηρετούσε ο 23χρονος. Υπό τον ήχο των σειρήνων των πυροσβεστικών οχημάτων, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και ακούστηκε η ιαχή «Αθάνατος», προτού η πομπή αναχωρήσει για τη γενέτειρά του.

Βίντεο από το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Ζυμπίδη:

Πώς εγκλωβίστηκε ο 44χρονος πυροσβέστης

Την ίδια ώρα, τα ευρήματα των ερευνών ρίχνουν φως στις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο φλεγόμενο υπόγειο. Σύμφωνα με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, ο θάνατος των δύο πυροσβεστών προήλθε από την εισπνοή μεγάλης ποσότητας αιθάλης, οδηγώντας σε πνευμονικό οίδημα. Δεν εντοπίστηκαν θανατηφόρες κακώσεις, πέραν κάποιων τραυμάτων στην κνήμη, ενώ αναμένονται τα τοξικολογικά αποτελέσματα για να προσδιοριστούν τα επίπεδα του μονοξειδίου του άνθρακα.

Μιλώντας για την εξέλιξη των ερευνών, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, τόνισε: «Θέλουμε να δούμε ποια ήταν η αιτία που εγκλωβίστηκαν σε αυτόν τον χώρο και αυτό στοίχισε τη ζωή τους».

Η ΕΡΤ αποκαλύπτει μια αλυσίδα τραγικών γεγονότων. Ο 44χρονος πυροσβέστης Ηλίας Βαλατσός εγκλωβίστηκε όταν η αναπνευστική του συσκευή πιάστηκε σε ένα μεταλλικό στοιχείο (σίδερο) στο υπόγειο, αποτρέποντάς τον από το να προσεγγίσει τη σκάλα προς το ισόγειο. Κάλεσε σε βοήθεια και ένας 43χρονος συνάδελφός του επιχείρησε να τον απεγκλωβίσει. Ο 43χρονος δεν τα κατάφερε, καθώς εξαντλήθηκε και το δικό του οξυγόνο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να νοσηλεύεται σήμερα στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Οι διασώστες που εντόπισαν νεκρό τον 44χρονο χρειάστηκε να του αφαιρέσουν τη συσκευή για να τον απελευθερώσουν, ωστόσο η φιάλη είχε ήδη αδειάσει. Ανατριχιαστική λεπτομέρεια αποτελεί το γεγονός ότι ο 44χρονος είχε βγάλει το γάντι από το δεξί του χέρι στην απέλπιδα προσπάθειά του να ξεμπλέξει τη συσκευή από το μέταλλο, ενώ ο ιατροδικαστής κατέγραψε έγκαυμα στο συγκεκριμένο χέρι.

Μοιραία ήταν η εξέλιξη και για τον 23χρονο Γιώργο Ζυμπίδη, ο οποίος προσπάθησε να ξεφύγει από τους πυκνούς καπνούς. Εντοπίστηκε νεκρός στο βάθος του υπογείου, σε ένα σημείο χωρίς απορρίμματα. Καθώς το οξυγόνο του τελείωνε, έβγαλε τη μάσκα του και κατευθύνθηκε προς έναν φεγγίτη αναζητώντας καθαρό αέρα, ωστόσο οι καπνοί τον κύκλωσαν οδηγώντας τον στον θάνατο.

Νέα προθεσμία για τη μητέρα και τις κόρες

Στο δικαστικό μέτωπο, η 34χρονη μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, έλαβαν νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, εκπροσωπούμενες πλέον από νέους δικηγόρους.

Κατά την προανάκριση, η 34χρονη φέρεται να παραδέχτηκε ότι ζήτησε από τις κόρες της να πετάξουν τις στάχτες από τη σόμπα δίπλα στο κλιμακοστάσιο του κτηρίου, εξηγώντας πως επρόκειτο για μια καθημερινή ρουτίνα της οικογένειας.

Σύμφωνα με την ίδια, απουσίαζε από το σπίτι όταν εκδηλώθηκε η φωτιά και εξέφρασε την οδύνη της για το τραγικό αποτέλεσμα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η μία εκ των ανηλίκων έριξε τις στάχτες πάνω σε έναν σωρό από σκουπίδια μέσα στο κλιμακοστάσιο, προκαλώντας την ανεξέλεγκτη πυρκαγιά.

Ο σύζυγος της 34χρονης αναζητείται ακόμη.