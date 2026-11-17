Νέα, ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα, το πολυσέλιδο πόρισμα του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το πόρισμα, έκτασης περίπου 30 σελίδων, αναμένεται να διαβιβαστεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών και στη συνέχεια, μαζί με τα υπόλοιπα ιατροδικαστικά ευρήματα, να τεθεί στη διάθεση του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η προποφόλη, ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό ταχείας δράσης, εμφανίζεται στο πόρισμα ως η ουσία που συνδέεται άμεσα με τον θάνατο του τραγουδιστή. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε ακόμη οκτώ ουσίες, οι οποίες φέρονται να λειτούργησαν επιβαρυντικά και συνδυαστικά.

Το επεισόδιο άπνοιας κατά την πλασμαφαίρεση

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η αναφορά σε επεισόδιο άπνοιας που φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, μετά τη χορήγηση της προποφόλης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο πόρισμα εξετάζεται το ενδεχόμενο ότι η εξέλιξη θα μπορούσε να ήταν διαφορετική εάν υπήρχε στον χώρο δυνατότητα άμεσης και επαρκούς παροχής οξυγόνου.

Το συγκεκριμένο σημείο θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς πλέον η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στο ποιες ουσίες χορηγήθηκαν, αλλά και στο πώς αντιμετωπίστηκε το επείγον επεισόδιο όταν ο τραγουδιστής παρουσίασε σοβαρή αναπνευστική επιπλοκή.

Οκτώ ακόμη ουσίες στον οργανισμό του

Τα δείγματα από τη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη είχαν σταλεί στο εργαστήριο του ΑΠΘ στις αρχές Οκτωβρίου, όπου η ομάδα του καθηγητή Νικόλαου Ράικου πραγματοποίησε διαδοχικές ποσοτικές αναλύσεις προκειμένου να καταγραφούν όλες οι ουσίες που υπήρχαν στον οργανισμό του.

Ήδη από τις 9 Νοεμβρίου τα πρώτα αποτελέσματα της ποσοτικής τοξικολογικής εξέτασης είχαν δείξει την προποφόλη ως πιθανή βασική αιτία θανάτου, χωρίς να αποκλείεται η συνέργεια με άλλες ουσίες.

Μία ημέρα αργότερα είχε γίνει γνωστό ότι είχε εντοπιστεί και ένατη ουσία, η οποία φερόταν να είχε χορηγηθεί από τους γιατρούς και αρχικά δεν θεωρούνταν ότι είχε καθοριστική συμμετοχή στον θάνατο.

Στο νέο πόρισμα, σύμφωνα με το σημερινό δημοσίευμα, γίνεται πλέον συνολική αξιολόγηση της συνδυαστικής δράσης όλων των ουσιών, με παράθεση επιστημονικής βιβλιογραφίας και ανάλογων περιστατικών.

Το χρονικό των τελευταίων λεπτών

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης φέρεται να άρχισε να λειτουργεί στις 14:37, ενώ περίπου στις 15:15 καταγράφηκαν επανειλημμένοι συναγερμοί που υποδείκνυαν πρόβλημα με τον ασθενή.

Το μηχάνημα φέρεται να σταμάτησε να λειτουργεί μεταξύ 15:23 και 15:27, ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε αρκετά αργότερα για την παροχή βοήθειας. Ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στον ανακριτή το πόρισμα

Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η συνεκτίμηση του πορίσματος του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ με τα αποτελέσματα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών.

Το σύνολο του υλικού αναμένεται να διαβιβαστεί στον ανακριτή, προκειμένου να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο γιατροί που συνδέονται με το ιατρείο όπου πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση έχουν προφυλακιστεί στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημα από το ΑΠΘ το πλήρες κείμενο του πορίσματος. Τα νέα στοιχεία προκύπτουν από δημοσιογραφικές πληροφορίες για το περιεχόμενο της έκθεσης, η οποία αναμένεται να ενσωματωθεί στην ευρύτερη ιατροδικαστική και ανακριτική διερεύνηση.