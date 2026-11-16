Ένα πρωτοφανές περιστατικό εξαπάτησης καταγράφηκε στην Πάτρα, όπου άγνωστοι κατάφεραν να αποσπάσουν το υπέρογκο ποσό των 85.000 ευρώ από μια ηλικιωμένη κάτοικο της περιοχής, μέσα από ένα ευφάνταστο σενάριο.

Σύμφωνα με το tempo24, όλα ξεκίνησαν όταν ένας άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη γυναίκα, παριστάνοντας τον λογιστή. Με πειστικό τρόπο, της ανέφερε πως για φορολογικούς λόγους ήταν απαραίτητο να βγάλει όλα τα μετρητά που φύλασσε στην οικία της σε εξωτερικό χώρο, ισχυριζόμενος ότι θα περνούσε… ειδικό drone της Εφορίας για να τα καταγράψει.

Η ηλικιωμένη πείστηκε από τους ισχυρισμούς του απατεώνα. Συγκέντρωσε όλες τις αποταμιεύσεις της, οι οποίες ανέρχονταν σε 85.000 ευρώ, τις έβαλε μέσα σε μια σακούλα και την άφησε έξω από την πόρτα του σπιτιού της, αναμένοντας τον υποτιθέμενο έλεγχο. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα χρήματα έκαναν «φτερά» μέσα σε ελάχιστο χρόνο, με τη γυναίκα να συνειδητοποιεί λίγο αργότερα πως είχε πέσει θύμα καλοστημένης πλεκτάνης.

Για το συμβάν ενημερώθηκαν άμεσα οι Αρχές, με την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών να έχει αναλάβει την προανάκριση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.