Σε πραγματικές συνθήκες πεδίου και με έμφαση στις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις, τα νέα στελέχη του Πυροβολικού δοκίμασαν τις δυνάμεις τους στην πράξη, ολοκληρώνοντας έναν σημαντικό κύκλο εκπαίδευσης.

Όπως αναφέρει το Γενικό Επιτελείο Στρατού, το Πεδίο Βολής Μεγάρων φιλοξένησε τις προγραμματισμένες εκπαιδευτικές βολές με αυτοκινούμενα πυροβόλα τύπου Μ109Α1B-A2, αναδεικνύοντας το επίπεδο κατάρτισης του προσωπικού.

Στη δραστηριότητα συμμετείχαν ενεργά οι εκπαιδευόμενοι Ανθυπολοχαγοί και Μόνιμοι Λοχίες Πυροβολικού της Τάξης 2026, προερχόμενοι τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Κύπρο.

Οι νέοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί ανήκουν στα Βασικά Τμήματα της Σχολής Πυροβολικού, με τη συγκεκριμένη άσκηση να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της βασικής τους εκπαίδευσης. Η κοινή παρουσία στελεχών των δύο χωρών στο πεδίο ενισχύει περαιτέρω τη διαλειτουργικότητα και την κοινή επιχειρησιακή αντίληψη.

Πέρα από την εκτέλεση των βολών, η δραστηριότητα λειτούργησε και ως ουσιαστικό τεστ αξιολόγησης για τους συμμετέχοντες. Τα στελέχη εξετάστηκαν στην ταχύτητα και την ακρίβεια κατά τις διαδικασίες κανονικής ανάπτυξης της Πυροβολαρχίας, καθώς και στη διεξαγωγή παρατηρούμενων βολών.

Τα σενάρια είχαν κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας και ήταν πλήρως προσαρμοσμένα στα δεδομένα ενός σύγχρονου πεδίου μάχης, με τα αποτελέσματα να επιβεβαιώνουν το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ετοιμότητας των εκπαιδευομένων.