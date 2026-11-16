Με ένα εντυπωσιακό βίντεο και μια πρωτότυπη καμπάνια που φέρνει τις Ένοπλες Δυνάμεις στην «καρδιά» της πόλης, το ΓΕΕΘΑ απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες ενόψει του εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων στις 21 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική ανάρτηση στα social media, οι Ένοπλες Δυνάμεις κατεβαίνουν κυριολεκτικά στις ράγες της Αθήνας. Συρμοί του Μετρό και του Τραμ έχουν «ντυθεί» στα γαλανόλευκα, ενώ 10 σταθμοί έχουν γεμίσει με δράση και εικόνες από την ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα, φέρνοντας το κοινό σε άμεση επαφή με το έργο τους.

Η μεγάλη έκπληξη, ωστόσο, αφορά την ίδια την ημέρα της γιορτής. Στις 21 Νοεμβρίου, το Στρατόπεδο «Παπάγου» ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες του στο ευρύ κοινό. Οι επισκέπτες θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να δουν από κοντά υπερσύγχρονα αμυντικά συστήματα, αλλά και να περιηγηθούν στην «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης», ζώντας μια ξεχωριστή εμπειρία.

Το μήνυμα του ΓΕΕΘΑ καταλήγει με ένα άμεσο και συγκινητικό κάλεσμα προς όλους τους Έλληνες:«Εμείς ερχόμαστε κοντά σας. Εσείς θα έρθετε κοντά μας; Δύναμή μας ο άνθρωπος. Χρέος μας η Πατρίδα».