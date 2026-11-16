Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο ειδικός σχεδιασμός της Ελληνικής Αστυνομίας για τις εκδηλώσεις μνήμης και την καθιερωμένη πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία.

Τα μέτρα, τα οποία εφαρμόζονται σταδιακά από την Κυριακή 15 Νοεμβρίου και θα διαρκέσουν έως τις 6 το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου, φέρνουν σημαντικές τροποποιήσεις τόσο στην κίνηση των οχημάτων, όσο και στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Αλλαγές στο Μετρό, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ της Αθήνας

Κλειστοί σταθμοί Μετρό: Από τις 14:00 το μεσημέρι της Τρίτης (17/11) , με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., κλείνουν οι σταθμοί «Σύνταγμα» , «Πανεπιστήμιο» και «Μέγαρο Μουσικής» . Οι συρμοί της ΣΤΑ.ΣΥ. θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.

Τροποποιήσεις σε λεωφορεία και τρόλεϊ: Έως τις 06:00 της Τετάρτης (18/11), ο ΟΑΣΑ προχωρά σε προσωρινές αλλαγές διαδρομών και μεταφορές αφετηριών, οι οποίες την Τρίτη θα επεκταθούν ανάλογα με τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Γραμμές που επηρεάζονται (περιοχή Πολυτεχνείου): Λεωφορεία: 022, 224, 622, 608, 035, Α7, Α8 και Γ12. Τρόλεϊ: 2, 3, 4, 5, 11 και 15. Ενδεικτικά, δρομολόγια της Πατησίων εκτρέπονται μέσω Ιουλιανού, Αριστοτέλους και Χαλκοκονδύλη ή μέσω Σωκράτους και Πειραιώς.

Ενημέρωση επιβατών: Μέσω της εφαρμογής OASA Telematics, του τηλεφωνικού κέντρου 11185 και της ιστοσελίδας του ΟΑΣΑ.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν γύρω από το Πολυτεχνείο

Από τις 06:00 της Κυριακής 15/11 έως τις 06:00 της Τετάρτης 18/11 ισχύουν απαγορεύσεις στάσης/στάθμευσης και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας (ανάλογα με τις συνθήκες) στους εξής δρόμους:

Πατησίων (28ης Οκτωβρίου): Από Κοδριγκτώνος έως Πανεπιστημίου (και στα δύο ρεύματα, μαζί με τις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη).

Στουρνάρη: Από Πλατεία Εξαρχείων έως Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Τοσίτσα & Πολυτεχνείου: Στους αντίστοιχους πεζοδρόμους.

Μπουμπουλίνας: Από Στουρνάρη έως Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Τζωρτζ & Μπόταση: Από Στουρνάρη έως Καποδιστρίου.

Κάνιγγος: Από Στουρνάρη έως Χαλκοκονδύλη.

Σολωμού: Από Γ΄ Σεπτεμβρίου έως Πλατεία Εξαρχείων.

Καποδιστρίου: Από Μπόταση έως Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Πλατεία Εξαρχείων: Στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας.

Χαλκοκονδύλη: Από Γ΄ Σεπτεμβρίου έως Πλατεία Κάνιγγος.

Αβέρωφ & Βερανζέρου: Από Πατησίων/Κάνιγγος έως Μάρνη.

Σπύρου Τρικούπη: Από Λεωφόρο Αλεξάνδρας έως Πλατεία Εξαρχείων.

Σόλωνος: Από Ιπποκράτους έως Πατούσα.

Τρίτη 17 Νοεμβρίου: Πρόσθετοι αποκλεισμοί στο κέντρο της Αθήνας

Από τις 06:00 το πρωί της Τρίτης απαγορεύεται η στάση και στάθμευση, ενώ από το μεσημέρι ξεκινούν σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας στους παρακάτω κεντρικούς άξονες (καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό):

Κεντρικοί δρόμοι & πλατείες: Πανεπιστημίου, Σταδίου, Ακαδημίας, Πλατεία Ομονοίας, Αιόλου (μεταξύ Πανεπιστημίου και Σταδίου), Πλατεία Συντάγματος, Βασιλέως Γεωργίου Α΄, Βασιλίσσης Σοφίας (και τα δύο ρεύματα), Λεωφόρος Αλεξάνδρας (και τα δύο ρεύματα), Βασιλίσσης Αμαλίας και Φιλελλήνων.

Λοιποί δρόμοι κέντρου: Λεωφόρος Συγγρού (από Αθ. Διάκου έως Β. Αμαλίας), Πειραιώς (από Ιερά Οδό έως Ομόνοια), Αθηνάς (σε όλο το μήκος) και Ερμού (από Αθηνάς έως Πειραιώς).

Περιοχή Αμερικανικής Πρεσβείας & Μεγάρου Μουσικής: Οδοί Τσόχα, Σούτσου, Ζαχάρωφ, Γέλωνος, Π. Κόκκαλη, Δορυλαίου, Βασιλέως Αλεξάνδρου και Βεντήρη.

Βασικές αρτηρίες πρόσβασης: Λεωφόρος Κηφισίας (από Κατεχάκη έως Αλεξάνδρας, ρεύμα προς Αθήνα). Λεωφόρος Μεσογείων (από Κατεχάκη έως Φειδιππίδου, ρεύμα προς Αθήνα). Φειδιππίδου (από Μεσογείων έως Β. Σοφίας). Μιχαλακοπούλου (από Φειδιππίδου έως Σπ. Μερκούρη, και στα δύο ρεύματα). Βασιλέως Κωνσταντίνου (σε όλο το μήκος, ρεύμα προς Κηφισιά). Αρδηττού (σε όλο το μήκος, ρεύμα προς Β. Κωνσταντίνου).



Θεσσαλονίκη: Έξι κλειστοί σταθμοί Μετρό και κυκλοφοριακά μέτρα

Έκτακτες ρυθμίσεις εφαρμόζονται την Τρίτη 17 Νοεμβρίου και στη συμπρωτεύουσα, με τις απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης να ισχύουν ήδη από το πρωί της Δευτέρας (16/11), σε κεντρικά σημεία.

Κλειστοί σταθμοί Μετρό (από τις 16:00): Με εντολή της Αστυνομίας κλείνουν προσωρινά οι σταθμοί Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός , Δημοκρατίας , Βενιζέλου , Αγίας Σοφίας , Σιντριβάνι και Πανεπιστήμιο (θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας THEMA για την επαναλειτουργία τους).

Δρόμοι με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (από τις 16:00): Σταδιακές διακοπές και εκτροπές θα πραγματοποιηθούν στις οδούς Εγνατία, Εθνικής Αμύνης, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Αγγελάκη, Αρμενοπούλου, Γ΄ Σεπτεμβρίου και Γρηγορίου Λαμπράκη.

Οδηγίες προς οδηγούς και επιβάτες