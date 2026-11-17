Νέα αρχή στην προσωπική του ζωή φαίνεται πως κάνει ο Ντέμης Νικολαΐδης, περισσότερο από έναν χρόνο μετά τον θάνατο της αγαπημένης του συντρόφου, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 53χρονος παλαίμαχος άσος —ο οποίος παραμένει σταθερά διακριτικός και αποφεύγει τη δημοσιότητα γύρω από τα προσωπικά του— έχει έρθει κοντά με μια γυναίκα που κινείται εκτός του χώρου της showbiz.

Η αποκάλυψη της Τίνας Μεσσαροπούλου στο Happy Day

Η Τίνα Μεσσαροπούλου στο Happy Day αποκάλυψε πρόσφατα πως η γυναίκα που του έκλεψε την καρδιά δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της διατροφής. Μάλιστα, οι δυο τους πραγματοποιούν κοινές εμφανίσεις, χωρίς ωστόσο να επιδιώκουν τη δημοσιότητα.

«Φαίνεται ότι ένα χρόνο και κάτι μετά την απώλεια της συντρόφου του, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, στην οποία στάθηκε κερί αναμμένο, πριν πεθάνει από καρκίνο. Δεν ξέρει πραγματικά αν είναι σχέση που αρχίζει ή κάτι πιο σοβαρό. Πρόκειται για μια σχέση πρόσφατη, κυκλοφορούν κανονικά, είναι διατροφολόγος στο επάγγελμα. Ο ίδιος την επισκέφθηκε για να χάσει κιλά και κάπως έτσι ξεκίνησε η σχέση», ανέφερε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Να θυμίσουμε πως η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έφυγε από τη ζωή στις 23 Αυγούστου 2025, σε ηλικία μόλις 41 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά της, τους φίλους της και φυσικά τον Ντέμη Νικολαΐδη, ο οποίος στάθηκε στο πλευρό της μέχρι το τέλος.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ είχε σταθεί διακριτικά αλλά ουσιαστικά στο πλευρό της σε όλη τη διάρκεια της περιπέτειας της υγείας της. Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες της ζωής της, όταν εκείνη νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», βρισκόταν συνεχώς κοντά της.

Ποια είναι η Βίβιαν Παπακωνσταντίνου που μπήκε στη ζωή του Ντέμη

Η γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται στο πλευρό του Ντέμη Νικολαΐδη ονομάζεται Βίβιαν Παπακωνσταντίνου. Είναι διαιτολόγος – διατροφολόγος, με πάθος για την προαγωγή της υγείας και της ευεξίας μέσω της σωστής διατροφής. Εξειδικεύεται στη διαχείριση βάρους, την εκπαίδευση για υγιεινές διατροφικές συνήθειες και την υποστήριξη για την πρόληψη και αντιμετώπιση διατροφικών προβλημάτων.

Και επειδή αγαπά τη μαγειρική, δημιουργεί υγιεινές συνταγές που δεν υστερούν σε γεύση, με στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους, συνδυάζοντας επιστημονική γνώση με πρακτικές λύσεις.

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Παράλληλα, διατηρεί ενεργούς λογαριασμούς στα social media, μέσα από τους οποίους μοιράζεται συμβουλές διατροφής, ιδέες για υγιεινά γεύματα και προτάσεις για μια πιο ισορροπημένη καθημερινότητα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vivian Papakwnstadinou (@vivianpap__)

Πώς και πού γνωρίστηκαν; Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Esrpesso, ο Ντέμης Νικολαΐδης και η Βίβιαν Παπακωνσταντίνου φέρεται να ήρθαν κοντά την άνοιξη του 2026, μέσα από μια κοινή δράση κοινωνικής προσφοράς στις Κυκλάδες. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής συμμετείχε σε αποστολή της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «Σύμπλευση», ταξιδεύοντας στη Σίκινο, τη Δονούσα και τη Φολέγανδρο, μαζί με τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Γιώργο Λέντζα. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, που είχε στόχο τη στήριξη των κατοίκων απομακρυσμένων νησιών, φέρεται να αναπτύχθηκε η γνωριμία τους. Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες που είχε μεταφέρει η Τίνα Μεσσαροπούλου στο «Happy Day», η γνωριμία τους είχε ξεκινήσει όταν ο Ντέμης Νικολαΐδης επισκέφθηκε τη διατροφολόγο με σκοπό να χάσει βάρος. Μέχρι στιγμής, πάντως, ο ίδιος δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια τις πληροφορίες που τον θέλουν να βρίσκεται σε νέα σχέση.

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