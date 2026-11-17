Το μέλλον της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη βρίσκεται στο επίκεντρο των συνομιλιών που πραγματοποιούνται σήμερα στις Βρυξέλλες μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ και του Υφυπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, αρμόδιου για θέματα πολιτικής, Έλμπριτζ Κόλμπι.

Όπως δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με την ενδεχόμενη μείωση των αμερικανικών δυνάμεων στην ευρωπαϊκή ήπειρο, όπου σήμερα υπηρετούν περίπου 80.000 Αμερικανοί στρατιώτες.

Η επανεξέταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας είχε ανακοινωθεί τον Ιούνιο από τον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος είχε απειλήσει ακόμη και με παρακράτηση μέρους των αμερικανικών εισφορών στο ΝΑΤΟ, εάν οι σύμμαχοι δεν εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους για τις αμυντικές δαπάνες.

Αν και ο Χέγκσεθ δεν είχε αναφερθεί ρητά σε μείωση των στρατευμάτων, είχε καταστήσει σαφές ότι η Ουάσινγκτον επιθυμεί η Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την άμυνά της, ώστε οι ΗΠΑ να ανταποκριθούν στις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Σενάρια αποχώρησης 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία

«Αναμένουμε αλλαγές στον αριθμό των στρατευμάτων, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμη κάτι συγκεκριμένο», δήλωσε ο Πιστόριους πριν από τη συνάντηση με τους Ευρωπαίους ομολόγους του στις Βρυξέλλες.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η μετατόπιση του συσχετισμού των συμβατικών στρατιωτικών δυνάμεων θα συνέβαινε υπό οποιονδήποτε Αμερικανό πρόεδρο, λόγω της αυξανόμενης εμπλοκής των ΗΠΑ στην περιοχή του Ινδοειρηνικού.

Η Γερμανία φιλοξενεί περίπου 35.000 Αμερικανούς στρατιώτες, αποτελώντας τη χώρα με τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το Reuters, ευρωπαϊκές στρατιωτικές πηγές εκτιμούν ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να μετακινήσει μία ταξιαρχία, περίπου 5.000 στρατιώτες, από τη Γερμανία είτε προς την Ασία είτε προς την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, στην Πολωνία.

Τα αποτελέσματα της επανεξέτασης αναμένεται να παρουσιαστούν πριν από τα Χριστούγεννα.

Στόχος των συνομιλιών, σύμφωνα με τον Πιστόριους, είναι να υπάρξει συντονισμός με την Ουάσινγκτον, ώστε μια ενδεχόμενη αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων να μη δημιουργήσει επικίνδυνα κενά στην άμυνα της Ευρώπης.

Νέο πακέτο όπλων για την Ουκρανία – Το μήνυμα προς την Ελλάδα

Στη συνέχεια, ο Κόλμπι θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Ομάδας Ράμσταϊν, στην έδρα του ΝΑΤΟ, με αντικείμενο την ενίσχυση της Ουκρανίας ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα και ενώ η Ρωσία εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις της σε πολιτικές υποδομές.

Ο Πιστόριους ανακοίνωσε ότι η Γερμανία και η Νορβηγία θα χρηματοδοτήσουν νέο πακέτο αγοράς αμερικανικών όπλων για την Ουκρανία μέσω του προγράμματος PURL, με έμφαση στους πυραύλους PAC-2 και PAC-3 των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot.

«Είναι το πέμπτο πακέτο στο οποίο συμμετέχει η Γερμανία. Αυτή τη φορά διαθέτουμε 300 εκατομμύρια δολάρια», δήλωσε.

Παράλληλα, το Βερολίνο εργάζεται για την ενσωμάτωση των γερμανικών πυραύλων IRIS-T στα νορβηγικά συστήματα αεράμυνας NASAMS, ενώ προγραμματίζει την παράδοση επιπλέον ραντάρ, πυρομαχικών για drones και μαχητικών αεροσκαφών στο Κίεβο.

«Θα κάνουμε για ακόμη μία φορά έκκληση στο αίσθημα ευθύνης όλων», ανέφερε ο Πιστόριους, με το Reuters να επισημαίνει ότι η δήλωση παραπέμπει σε συμμάχους όπως η Ελλάδα, οι οποίοι εξακολουθούν να διαθέτουν σημαντικά αποθέματα πυραύλων Patriot.

Ο Γερμανός Υπουργός υπογράμμισε ότι η υποστήριξη της Ουκρανίας δεν αποτελεί πράξη φιλανθρωπίας και υπερβαίνει την αλληλεγγύη προς μιία χώρα που δέχεται επίθεση.

«Πρόκειται για την ασφάλεια της Ευρώπης και για την ανάγκη να σταματήσουμε τον Βλαντίμιρ Πούτιν και να τον βάλουμε στη θέση του», κατέληξε.