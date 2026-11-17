Χιλιάδες μαθητές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις σχολικές αίθουσες, αεροσκάφη άλλαξαν πορεία εν μέσω πτήσης και τηλεοπτικοί σταθμοί διέκοψαν το πρόγραμμά τους. Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται ένα πρωτοφανές κύμα ηλεκτρονικών μηνυμάτων με ψευδείς απειλές για βόμβες, που τις τελευταίες εβδομάδες έχει προκαλέσει αναστάτωση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Αποκλειστική έρευνα του Reuters αποκαλύπτει ότι περισσότερες από 8.000 ψευδείς απειλές για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών έχουν σταλεί τον τελευταίο μήνα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και οργανισμούς, με τις ευρωπαϊκές Αρχές να εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο οργανωμένης εκστρατείας από το εξωτερικό.

Οι περισσότεροι στόχοι ήταν σχολεία στη Βρετανία, την Ιρλανδία και την Ιταλία. Ωστόσο, στο στόχαστρο βρέθηκαν επίσης αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια, μέσα ενημέρωσης, φιλανθρωπικές οργανώσεις, ιδιώτες, αλλά και ένα κρουαζιερόπλοιο στα ανοιχτά της Ελλάδας.

«Ο θάνατος πλησιάζει» – Τα πρώτα απειλητικά μηνύματα

Στις 19 Οκτωβρίου, ο διευθυντής του δημοτικού σχολείου St John the Baptist στο Μπέλφαστ, Κρις Ντόνελι, έλαβε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που προειδοποιούσε ότι είχε τοποθετηθεί βόμβα στο κτίριο.

Παρότι το περιεχόμενο του μηνύματος δεν του φάνηκε ιδιαίτερα πειστικό, αποφάσισε να μην πάρει κανένα ρίσκο. Κράτησε τους μαθητές εντός του σχολείου και οργάνωσε έρευνα σε όλους τους χώρους του κτιρίου.

Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας ανακοίνωσε αργότερα ότι περίπου 300 σχολεία είχαν λάβει το ίδιο μήνυμα.

«Ακόμη κι αν μοιάζει με φάρσα, η αρχική σου αντίδραση πρέπει να είναι εξαιρετικά σοβαρή», δήλωσε ο διευθυντής στο Reuters.

Την ίδια ημέρα, αντίστοιχες απειλές έλαβαν τουλάχιστον 33 σχολεία στη Σκωτία και περίπου 25 οργανισμοί στη Βουλγαρία, κυρίως φορείς υγειονομικής περίθαλψης και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται κατά της διαφθοράς.

Το Reuters εξέτασε οκτώ από τα απειλητικά μηνύματα, τα οποία είχαν συνταχθεί στα αγγλικά, τα βουλγαρικά ή τα ιταλικά. Αρκετά από αυτά έφεραν τον ίδιο ανατριχιαστικό τίτλο: «Ο θάνατος πλησιάζει».

Σύμφωνα με τις εταιρείες κυβερνοασφάλειας Proofpoint και Mimecast, τα μηνύματα εστάλησαν από τουλάχιστον τέσσερις παραβιασμένους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ένας από αυτούς ανήκε σε πρώην μεταπτυχιακό φοιτητή πανεπιστημίου στην Ταϊβάν.

Απειλές σε περισσότερες από 50 πτήσεις και σε κρουαζιερόπλοιο στην Ελλάδα

Έπειτα από περίπου δύο εβδομάδες σχετικής ηρεμίας, οι αποστολείς των μηνυμάτων επανήλθαν, αυτή τη φορά με στόχο τις μεταφορές.

Στις 2 Νοεμβρίου, πτήση της Wizz Air από το Λονδίνο προς τη Σόφια εξετράπη προς τη Βουδαπέστη, όταν η αεροπορική εταιρεία έλαβε απειλή για βόμβα.

Την επόμενη ημέρα, στο στόχαστρο βρέθηκαν ακόμη επτά πτήσεις, καθώς και ένα κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στα ανοιχτά της Ελλάδας.

Στις 5 Νοεμβρίου ακολούθησε νέο κύμα απειλών, προκαλώντας προβλήματα στις αερομεταφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων AirNav Radar, περισσότερες από 50 πτήσεις περίπου 15 αεροπορικών εταιρειών έγιναν στόχος ψευδών απειλών για βόμβες μεταξύ 2 και 6 Νοεμβρίου.

Σε αντίθεση με τα πρώτα μηνύματα, τα οποία περιείχαν αναφορές στον νόμο της σαρία, οι απειλές του Νοεμβρίου εστάλησαν στο όνομα μιας ρωσικής αντιφεμινιστικής οργάνωσης με την ονομασία «Male State». Ο ιδρυτής της αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή.

«Σήμερα ο ουρανός σας θα γίνει κόκκινος», ανέφερε ένα από τα απειλητικά μηνύματα.

Εκκενώθηκαν τηλεοπτικοί σταθμοί και εκατοντάδες σχολεία

Στις 6 Νοεμβρίου, οι απειλές επεκτάθηκαν στα μέσα ενημέρωσης. Μεταξύ των στόχων ήταν ο γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός TF1, ο βουλγαρικός Nova και ο ιρλανδικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTÉ, ο οποίος αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά ορισμένες εκπομπές του, καθώς οι εργαζόμενοι εκκένωναν τις εγκαταστάσεις.

Τουλάχιστον 12 οργανισμοί ενημέρωσης έγιναν στόχος εκείνες τις ημέρες, σύμφωνα με την Proofpoint.

Το μεγαλύτερο κύμα απειλών, ωστόσο, καταγράφηκε στις 11 Νοεμβρίου.

Περίπου 6.300 σχολεία στην Ιταλία έλαβαν απειλητικά μηνύματα, με αποτέλεσμα εκατοντάδες σχολικές μονάδες να εκκενωθούν. Την ίδια ημέρα, αντίστοιχα μηνύματα εστάλησαν σε περίπου 1.000 σχολεία στη Σκωτία, 300 στη Βόρεια Ιρλανδία και άλλα 300 στην Ιρλανδία.

Πολλά από τα σχολεία είχαν ήδη δεχθεί παρόμοιες απειλές τον Οκτώβριο, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες ότι οι αποστολείς χρησιμοποιούσαν την ίδια λίστα στόχων.

Υποψίες για ρωσική ανάμειξη – Έρευνα της Europol

Παρότι το Reuters δεν κατόρθωσε να διαπιστώσει ανεξάρτητα ότι όλα τα απειλητικά μηνύματα προέρχονταν από την ίδια ομάδα, αξιωματούχοι και ειδικοί κυβερνοασφάλειας εκτιμούν ότι τα περισσότερα περιστατικά ενδέχεται να συνδέονται μεταξύ τους.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, δήλωσε ότι οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ξένης παρέμβασης, κατονομάζοντας τη Ρωσία, αλλά αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων χωρών.

Όπως ανέφερε, η Europol επιχειρεί να εντοπίσει την προέλευση των απειλών.

Στο παρελθόν, αντίστοιχες πρακτικές έχουν αποδοθεί σε ύποπτους Ρώσους χάκερ που συνδέονται με την αποκαλούμενη ομάδα DaVinci. Σύμφωνα με τη γαλλική εταιρεία κυβερνοασφάλειας Intrinsec, μέλη της ομάδας είχαν αποστείλει ψευδείς απειλές για βόμβες σε κυβερνητικούς φορείς δυτικών χωρών το 2024.

Δεν έχει, ωστόσο, τεκμηριωθεί σύνδεση της συγκεκριμένης ομάδας με την τρέχουσα εκστρατεία.

Ο φόβος πίσω από κάθε φάρσα

Στο Μπέλφαστ, μια πόλη που γνώρισε πραγματικές βομβιστικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια δεκαετιών συγκρούσεων, ο διευθυντής του δημοτικού σχολείου εξηγεί γιατί ακόμη και η πιο απίθανη απειλή δεν μπορεί να αγνοηθεί.

«Οι άνθρωποι θα έχουν πάντα στο μυαλό τους το ερώτημα: Κι αν; Κι αν αυτή τη φορά δεν ήταν απλώς μια απερίσκεπτη, ανεύθυνη φάρσα;».