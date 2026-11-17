Σοβαρό πρόβλημα στις εσωτερικές επικοινωνίες της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA) έχει προκαλέσει η κατάρρευση του άκρως απόρρητου δικτύου της, με τις αμερικανικές Αρχές να επιχειρούν να εξακριβώσουν την αιτία και την έκταση της διακοπής.

Σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλείται έξι πηγές με γνώση της υπόθεσης, εκτός λειτουργίας έχει τεθεί το NSA Net, το ασφαλές δίκτυο που χρησιμοποιούν οι υπάλληλοι της υπηρεσίας για την εσωτερική ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν προκύψει ενδείξεις ότι η διακοπή λειτουργίας οφείλεται σε κυβερνοεπίθεση, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί η αιτία του προβλήματος.

Η κατάσταση έχει οδηγήσει την υπηρεσία σε αλλαγές ακόμη και στην καθημερινή λειτουργία της, καθώς έχει καθιερωθεί κλιμακωτή προσέλευση των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις της.

Παραμένει άγνωστο πόσοι υπάλληλοι και εγκαταστάσεις έχουν επηρεαστεί, πότε αναμένεται να αποκατασταθεί η λειτουργία του δικτύου και κατά πόσο έχουν διαταραχθεί άλλες επιχειρήσεις της υπηρεσίας.

Το CNN επικοινώνησε με την NSA, χωρίς να έχει λάβει μέχρι στιγμής απάντηση.

Στο σκοτάδι για τα αίτια της βλάβης

Με έδρα το Φορτ Μιντ του Μέριλαντ, η NSA αποτελεί μία από τις σημαντικότερες υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ, με βασικές αρμοδιότητες τη συλλογή πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο εξωτερικό και την προστασία συστημάτων που συνδέονται με την αμερικανική εθνική ασφάλεια.

Η λειτουργία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ασφαλή δίκτυα επικοινωνίας, ικανά να διαχειρίζονται ιδιαίτερα ευαίσθητες πληροφορίες.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ημέρες μετά τη βλάβη σε σύστημα επικοινωνιών που οδήγησε την Παρασκευή στην προσωρινή αναστολή των απογειώσεων αεροσκαφών σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.

Στην περίπτωση εκείνη, οι ομοσπονδιακές Αρχές απέδωσαν το πρόβλημα σε παλαιωμένο δικτυακό εξοπλισμό, χωρίς να εντοπίσουν στοιχεία κυβερνοεπίθεσης.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τα δύο περιστατικά.