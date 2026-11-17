Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης 17 Νοεμβρίου, στις 08:00 ώρα Ελλάδας, στην Πράγα, όταν δύο επιβατικές αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της τσεχικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των τσεχικών Αρχών, από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τουλάχιστον 46 άνθρωποι.

Όπως ανέφερε ο Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων της Πράγας, Κάρελ Κιρς, τέσσερις τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση με τραύματα που θέτουν σε κίνδυνο τις ζωτικές τους λειτουργίες, 12 υπέστησαν λιγότερο σοβαρές κακώσεις και περίπου 30 φέρουν ελαφρά τραύματα.

Όλοι οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της πόλης, ενώ, παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, δεν χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Τα πρώτα ευρήματα της έρευνας και οι αποζημιώσεις

Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης όλων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, τον χώρο ανέλαβαν ειδικοί ερευνητές. Τα πρώτα δεδομένα και το διαθέσιμο οπτικό υλικό υποδεικνύουν ότι το ατύχημα ενδέχεται να προκλήθηκε όταν μία από τις αμαξοστοιχίες, αναχωρώντας από τον κεντρικό σταθμό, παραβίασε σήμα που απαγόρευε την κίνηση.

Οι έλεγχοι αλκοόλ στους οποίους υποβλήθηκαν οι μηχανοδηγοί βγήκαν αρνητικοί.

Τις συνθήκες διερευνούν από κοινού η αστυνομία και η Επιθεώρηση Σιδηροδρόμων, ωστόσο το τελικό πόρισμα, που θα αποσαφηνίσει εάν υπήρξε τεχνική βλάβη ή ανθρώπινο λάθος, αναμένεται να εκδοθεί έπειτα από αρκετούς μήνες.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Ιβάν Μπέναρικ, χαρακτήρισε το συμβάν ιδιαίτερα σοβαρό, υπογραμμίζοντας ότι η περίθαλψη των τραυματιών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Παράλληλα, οι Τσεχικοί Σιδηρόδρομοι (České dráhy) γνωστοποίησαν ότι θα καταβάλουν αποζημιώσεις στους επιβάτες και των δύο συρμών, τόσο για σωματικές βλάβες, όσο και για υλικές ζημιές.

Η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή ανεστάλη για περίπου δύο ώρες, με τους Τσεχικούς Σιδηροδρόμους να ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι η αποκατάσταση των δρομολογίων εξελίσσεται σταδιακά και εξακολουθούν να σημειώνονται καθυστερήσεις.