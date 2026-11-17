Ο Τάσος Δουβίκας έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ομάδων της Premier League και της Bundesliga για τον Τάσο Δουβίκα!

Ο διεθνής Έλληνας μετράει 11 γκολ και 2 ασίστ στις 15 εμφανίσεις του με την Κόμο, και σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής «Tuttomercato», ομάδες από το αγγλικό και από το γερμανικό πρωτάθλημα ήρθαν σε επαφή με την Κόμο.

Πρόκειται για διερευνητικές επαφές, με τις ομάδες να ρωτούν σχετικά με τις οικονομικές απαιτήσεις της ιταλική ομάδας.

Η Κόμο δεν θέλει να μπει σε συζητήσεις για το ενδεχόμενο παραχώρησής του, ενώ πρόσφατα ανακοινώθηκε και η επέκταση του συμβολαίου του, έως το καλοκαίρι του 2031!