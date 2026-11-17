Μια βραδιά που θα μείνει σίγουρα αξέχαστη αποδείχθηκε η αποψινή, καθώς η θεά τύχη χαμογέλασε πλατιά στη χώρα μας, μοιράζοντας αστρονομικά ποσά. Η διαδικασία ανάδειξης των τυχερών του ευρωπαϊκού λαχείου έκρυβε τεράστιες εκπλήξεις, αλλάζοντας κυριολεκτικά από τη μία στιγμή στην άλλη τη ζωή ενός συμπολίτη μας, ο οποίος είδε τον τραπεζικό του λογαριασμό να εκτοξεύεται στα ύψη.

Το χρυσό δελτίο των εκατομμυρίων και οι μαγικοί αριθμοί

Στην κορυφαία κατηγορία του παιχνιδιού βρέθηκαν συνολικά μόλις δύο απόλυτα επιτυχημένα δελτία σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα οποία κατάφεραν να προβλέψουν με απόλυτη ακρίβεια τον νικητήριο συνδυασμό πέντε συν δύο αριθμών. Το ένα από αυτά τα υπερτυχερά χαρτάκια παίχτηκε σε ελληνικό έδαφος, εξασφαλίζοντας στον κάτοχό του το ιλιγγιώδες έπαθλο των 38,3 εκατομμυρίων ευρώ. Όσο για τη σωστή ακολουθία που έφερε αυτή τη μυθική νίκη, απαρτίζεται από τους βασικούς αριθμούς 1, 5, 7, 15 και 19, με συμπληρωματικά νούμερα το 1 και το 11.

Δεύτερο δυνατό «χτύπημα» στη δεύτερη κατηγορία

Το σερί των εγχώριων επιτυχιών, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στο μεγάλο τζάκποτ, καθώς το ελληνικό στοιχείο έκανε έντονα αισθητή την παρουσία του και στη δεύτερη κλίμακα κερδών.

Από τα δώδεκα συνολικά δελτία που κατάφεραν να βρουν τους πέντε συν έναν αριθμούς, το ένα εντοπίστηκε και πάλι εντός των δικών μας συνόρων. Αυτή η σωστή πρόβλεψη μεταφράζεται σε ένα εξαιρετικά υπολογίσιμο ποσό, αφού ο νικητής προσθέτει στο ενεργητικό του 159.172 ευρώ, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή τη μοναδική βροχή κερδών.