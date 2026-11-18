Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού τέθηκε το Σωφρονιστικό Κατάστημα Αγυιάς στα Χανιά το απόγευμα της Τρίτης (17/11), έπειτα από απόπειρα παράνομης εισαγωγής οπλισμού στις εγκαταστάσεις με τη χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Η ρίψη και η κατάρριψη του drone

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ένα drone προσέγγισε τις φυλακές και έριξε ένα αντικείμενο εντός του προαύλιου χώρου. Η κίνηση έγινε αμέσως αντιληπτή από εξωτερικό φρουρό που εκτελούσε υπηρεσία, ο οποίος σήμανε συναγερμό.

Σύμφωνα με το zarpa, το προσωπικό της Εξωτερικής Φρούρησης ενεργοποίησε άμεσα το ειδικό σύστημα αντιμετώπισης drones (anti-drone), με αποτέλεσμα το μη επανδρωμένο αεροσκάφος να εξουδετερωθεί και να καταπέσει σε παρακείμενο αγροτεμάχιο, δίπλα στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Ο εντοπισμός του πιστολιού

Παράλληλα, από την εξέταση του υλικού των καμερών ασφαλείας διαπιστώθηκε ότι ένας αλλοδαπός κρατούμενος έσπευσε και παρέλαβε το αντικείμενο που έπεσε στο προαύλιο. Ακολούθησε συντονισμένη έρευνα από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και την Εξωτερική Φρούρηση τόσο στο κελί του συγκεκριμένου κρατουμένου όσο και στους κοινόχρηστους χώρους της φυλακής.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι υπάλληλοι εντόπισαν και κατέσχεσαν μέσα σε κάδο απορριμμάτων κοινόχρηστου χώρου ένα πιστόλι, από το οποίο φέρεται να έλειπαν ορισμένα εξαρτήματα.

Για την υπόθεση διενεργεί προανάκριση η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, προκειμένου να χαρτογραφηθεί το κύκλωμα πίσω από την απόπειρα και να ταυτοποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι εντός και εκτός των φυλακών.