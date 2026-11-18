Οριστικό τέλος στις φήμες περί πιθανής επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ στο «τιμόνι» της Nvidia έβαλε την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, κλείνοντας τη συζήτηση για τον πρώην ισχυρό άνδρα του τεχνολογικού κολοσσού.

Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές και εκπροσώπους του Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, ο Χάρβεϊ Τζόουνς ήταν απόλυτα ξεκάθαρος, μην αφήνοντας κανένα περιθώριο παρερμηνείας για το μέλλον της ηγεσίας:

«Το διοικητικό μας συμβούλιο ανακοίνωσε ότι, μετά τη γνωστοποίηση προσωπικής συμπεριφοράς που δεν συνάδει με τον κώδικα δεοντολογίας, τα πρότυπα και την εταιρική κουλτούρα της εταιρείας, ο Τζένσεν Χουάνγκ υπέβαλε οικειοθελώς την παραίτησή του από τις θέσεις του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και του μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia αποδέχτηκε ομόφωνα την παραίτησή του και δεν προτίθεται να τον επαναφέρει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου».

Υπενθυμίζεται ότι η αποχώρηση του Χουάνγκ την προηγούμενη εβδομάδα προκάλεσε «σεισμό» τόσο στη Σίλικον Βάλεϊ, όσο και στις αγορές. Η παραίτησή του ήρθε στον απόηχο σοβαρών ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, καθώς ο πρώην CEO φέρεται να διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με γυναίκα που ερευνάται για κατασκοπεία υπέρ του Πεκίνου. Παράλληλα, δημοσίευμα των New York Times έφερε στο φως ακόμη μία ερωτική σχέση του Χουάνγκ με υφισταμένη του εντός της Nvidia.

Παρά το βάρος των αποκαλύψεων, τα σενάρια επιστροφής του άρχισαν να διακινούνται σχεδόν άμεσα, με τον ίδιο να τροφοδοτεί τη σχετική φημολογία. Σε γραπτή του δήλωση την Τρίτη, άφησε ορθάνοιχτο το παράθυρο επιστροφής του, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Εάν το διοικητικό συμβούλιο κρίνει ότι η επιστροφή μου εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα των μετόχων, των εργαζομένων, της εταιρείας και της Αμερικής, θα αποτελούσε τιμή για μένα να ανταποκριθώ σε αυτό το κάλεσμα και να επιστρέψω στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου».

Στη δημόσια συζήτηση είχε παρέμβει τη Δευτέρα (16/11) και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σημείωσε πως «δεν θα είχε αντίρρηση» σε μια ενδεχόμενη επιστροφή του Χουάνγκ. Ωστόσο, ισχυρές αντιστάσεις καταγράφηκαν στο Καπιτώλιο. Κορυφαία στελέχη των Ρεπουμπλικανών απέκλεισαν κατηγορηματικά ένα τέτοιο σενάριο, επικαλούμενα τις πωλήσεις μικροτσίπ σε εταιρείες με δεσμούς με την κινεζική κυβέρνηση, σε μια κρίσιμη περίοδο όπου η σφοδρή τεχνολογική σύγκρουση μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.