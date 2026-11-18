Συνολική ποινή φυλάκισης 27 ετών και έξι μηνών επιβλήθηκε την Τρίτη (17/11) από δικαστήριο των ΗΠΑ στον 48χρονο Πακιστανό επιχειρηματία Ασίφ Μέρτσαντ (φωτό), ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τον σχεδιασμό δολοφονίας υψηλόβαθμου Αμερικανού πολιτικού, σε μια υπόθεση που οι εισαγγελικές αρχές συνέδεσαν με το Ιράν.

🇺🇸🇵🇰🇮🇷 BREAKING: A federal judge sentenced Pakistani national Asif Merchant to 27 years in prison for attempting to hire hitmen to assassinate U.S. government officials on behalf of Iran’s IRGC. Merchant, a trained IRGC operative, traveled to the U.S. in 2024 and paid undercover FBI agents $5,000 to carry out the plot, which he said targeted then-candidate @realDonaldTrump. He told investigators the scheme was motivated by revenge for the 2020 U.S. strike that killed IRGC commander Qasem Soleimani. — NewsForce (@Newsforce) November 17, 2026

Ο Μέρτσαντ είχε παραδεχθεί ότι συμμετείχε στην οργάνωση της απόπειρας δολοφονίας, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι ενεργούσε κατόπιν εντολών στελέχους των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν και υπό τον φόβο αντιποίνων σε βάρος συγγενικών του προσώπων.

Η υπόθεση αφορούσε ένα σχέδιο που αποκαλύφθηκε κατά την προεκλογική περίοδο του 2024. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στη δίκη, πιθανοί στόχοι ήταν ο τότε υποψήφιος για την προεδρία και σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο τότε πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Νίκι Χέιλι.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Έρικ Κόμιτι, ο οποίος είχε διοριστεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε την υπόθεση εξαιρετικά σοβαρή, επισημαίνοντας ότι ελάχιστα εγκλήματα μπορούν να συγκριθούν με τον σχεδιασμό στοχευμένης δολοφονίας Αμερικανού προέδρου ή άλλου ανώτατου κυβερνητικού αξιωματούχου.

Ο 48χρονος κατηγορούμενος δεν έδειξε ιδιαίτερη αντίδραση όταν άκουσε την ποινή του, η οποία ξεπέρασε τα 27 χρόνια φυλάκισης. Αντιμετώπιζε το ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης, καθώς αυτή ήταν η ποινή που είχαν ζητήσει οι εισαγγελείς.

🚨 BOOM: The man who tried to hire hitmen to ASSASSINATE PRESIDENT TRUMP for Iran just got 27 1/2 YEARS in federal prison. The Justice Department says Pakistani national Asif Merchant was working ON BEHALF OF IRAN. He traveled to the U.S. to arrange political assassinations of American officials on American soil. A federal jury convicted him in March.

The Iranian regime tried to murder an American President. That’s an act of war, and nobody in Washington should ever forget it. Lock him up and throw away the key. — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) November 17, 2026

Ο συνήγορός του, Άβραχαμ Μόσκοβιτς, δήλωσε μετά την ανακοίνωση της απόφασης ότι ο εντολέας του σκοπεύει να ασκήσει έφεση, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του επειδή το δικαστήριο δεν υιοθέτησε το αίτημα της εισαγγελικής αρχής για ισόβια κάθειρξη.

Από την πλευρά του, ο γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο Μέρτσαντ καταδικάστηκε δικαίως.

Το σχέδιο δολοφονίας και οι πράκτορες του FBI

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Μέρτσαντ περιέγραψε στους ενόρκους πώς προετοίμαζε την επίθεση. Όπως κατέθεσε, είχε πραγματοποιήσει έρευνα για χώρους όπου διοργανώνονταν συγκεντρώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και είχε συζητήσει το ενδεχόμενο δολοφονίας σε πολιτική εκδήλωση.

Μάλιστα, είχε χρησιμοποιήσει αντικείμενα πάνω σε μια χαρτοπετσέτα ξενοδοχείου, προκειμένου να εξηγήσει σε γνωστό του τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η επίθεση.

Στη συνέχεια, επιχείρησε να στρατολογήσει άτομα που θεωρούσε εκτελεστές, καταβάλλοντας 5.000 δολάρια σε μετρητά, τα οποία είχε δανειστεί από συγγενικό του πρόσωπο.

Ωστόσο, οι υποτιθέμενοι εκτελεστές ήταν στην πραγματικότητα μυστικοί πράκτορες του FBI. Οι αμερικανικές αρχές είχαν ενημερωθεί για τις κινήσεις του από τον γνωστό στον οποίο είχε παρουσιάσει το σχέδιό του.

An Iranian intelligence agent convicted of a plot to assassinate President Trump and other U.S. officials has been sentenced to more than 27 years in prison, the Justice Department said. What to know:

-Asif Merchant of Pakistan was convicted by a jury in March of attempting to commit an act of terrorism transcending national boundaries and murder for hire. -He admitted the plot was meant to avenge the January 2020 U.S. drone strike that killed IRGC commander Qasem Soleimani. -Merchant was instructed that the assassination should be carried out at a political rally in the United States. -He testified that he believed the ultimate target was Trump, and said other targets could have been then-President Joe Biden and former U.N. Ambassador Nikki Haley. -Merchant met three times with men he thought were hitmen, who were undercover FBI agents, and paid them $5,000 as an initial payment for the plot. “The Department of Justice will not tolerate foreign terrorist plots against our leaders and will not stop until those responsible are held accountable,” Attorney General Todd Blanche said in a statement. — Jason Blair (@JasonBlair) November 17, 2026

Ο Μέρτσαντ συνελήφθη στο Τέξας στις 12 Ιουλίου 2024, ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση επιστροφής στο Πακιστάν. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από την ανεξάρτητη απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια.

Οι ισχυρισμοί περί απειλών από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Ο Πακιστανός επιχειρηματίας υποστήριξε ότι δεν είχε πραγματική πρόθεση να ολοκληρώσει το σχέδιο, αλλά ακολουθούσε τις οδηγίες πράκτορα των Φρουρών της Επανάστασης, προκειμένου να προστατεύσει την οικογένειά του που βρισκόταν στο Ιράν.

Όπως ανέφερε στην κατάθεσή του, πίστευε ότι οι αμερικανικές αρχές θα ανακάλυπταν και θα ματαίωναν την επιχείρηση. Εκτιμούσε, επίσης, ότι η συνεργασία του με τις διωκτικές αρχές θα μπορούσε να του εξασφαλίσει διευκολύνσεις για τη μετανάστευσή του στις ΗΠΑ.

«Η οικογένειά μου απειλούνταν και έπρεπε να το κάνω αυτό», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της δίκης τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με την υπερασπιστική του γραμμή, ο Μέρτσαντ είχε γνωρίσει πράκτορα των Φρουρών της Επανάστασης αρκετά χρόνια νωρίτερα. Αρχικά, φέρεται να αντιμετώπισε τη συνεργασία με τις ιρανικές υπηρεσίες ως μια ευκαιρία για οικονομικό όφελος, στη συνέχεια όμως άρχισε να φοβάται για την ασφάλεια των συγγενών του σε περίπτωση που αρνούνταν να συμμορφωθεί με τις εντολές.

Οι εισαγγελείς αμφισβήτησαν την εκδοχή του κατηγορουμένου

Η εισαγγελική αρχή αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς του Μέρτσαντ ότι εξαναγκάστηκε να συμμετάσχει στο σχέδιο. Ως επιβαρυντικό στοιχείο παρουσίασε αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αντιαμερικανικό και αντιτραμπικό περιεχόμενο, μετά τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί από τις ΗΠΑ το 2020, κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες αναρτήσεις εξέφραζαν απλώς την οργή του κατηγορουμένου και όχι κάποια πρόθεση άσκησης βίας. Ο δικηγόρος του, Κρίστοφερ Νεφ, χαρακτήρισε το σχέδιο εξαρχής ανεπαρκώς οργανωμένο, υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή του πελάτη του ήταν περιορισμένη και χωρίς πραγματική αποφασιστικότητα.

Η βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ, Σάρα Γουίνικ, αντέτεινε ότι ο Μέρτσαντ είχε προχωρήσει σε μια από τις σοβαρότερες δυνατές εγκληματικές ενέργειες, σχεδιάζοντας τη δολοφονία κυβερνητικού αξιωματούχου.

Ο δικαστής αναγνώρισε ότι ο κατηγορούμενος ενδέχεται να ανησυχούσε για την ασφάλεια της οικογένειάς του, εκτίμησε όμως ότι είχε παράλληλα ισχυρό κίνητρο να προκαλέσει ζημιά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ιρανική κυβέρνηση έχει αρνηθεί ότι επιχείρησε να οργανώσει δολοφονίες Αμερικανών αξιωματούχων.