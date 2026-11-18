Με αφορμή την 37η επέτειο της Βελούδινης Επανάστασης κατά του κομμουνιστικού καθεστώτος, χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν το βράδυ της Τρίτης (17/11) στη Σλοβακία εναντίον της κυβέρνησης του εθνικιστή πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο.

Οι κινητοποιήσεις οργανώθηκαν από αρκετά κόμματα της αντιπολίτευσης και μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ).

17.11.2026. Bratysława. Rocznica “aksamitnej rewolucji”. Słowacy nie tylko w Bratysławie protestują dzisiaj przeciwko prorosyjskiej polityce rządu Fico. #Slovensko 💪🇸🇰 Fico i Babiš kick out 💪🇨🇿 #Česko https://t.co/HDWY0PMRQP https://t.co/Fqtun8YBNN — klokan 🇵🇱🇪🇺🇨🇿 (@klokan1906) November 17, 2026

Η μεγαλύτερη διαδήλωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία της εθνικής εξέγερσης (SNP) στην Μπρατισλάβα, όπου σύμφωνα με τους διοργανωτές συγκεντρώθηκαν 25.000 άνθρωποι. Οι διαδηλωτές τίμησαν την ανατροπή του κομμουνιστικού καθεστώτος και ζήτησαν μεγαλύτερη στήριξη της Ουκρανίας, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ρώσοι, γυρίστε σπίτι» και «Δεν θέλω μια χώρα από την οποία αναγκάζεσαι να φύγεις».

Anti-government protesters gather in Slovakia, waving national flags and carrying banners as the country marks the 37th anniversary of the 1989 Velvet Revolution, which ended communist rule in Czechoslovakia. https://t.co/ClMyoToxkw — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 17, 2026

«Αρκετά ανεχτήκαμε τον Φίτσο»

Κυρίαρχο σύνθημα ήταν το «Αρκετά ανεχτήκαμε τον Φίτσο», ενώ στα πανό υπήρχαν αιτήματα για την διάλυση του τρικομματικού κυβερνητικού συνασπισμού υπό την ηγεσία του.

Ο Μιχάλ Σιμέτσκα, ηγέτης του φιλελεύθερου κόμματος «Προοδευτική Σλοβακία» (PS), του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, κατηγόρησε την κυβέρνηση Φίτσο ότι καταστρέφει την οικονομία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, το κράτος δικαίου και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό.

Η 17η Νοεμβρίου αποτελεί εθνική επέτειο στη Σλοβακία, όπως και στην Τσεχία, για την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος το 1989, με την επίσημη ονομασία «Ημέρα Αγώνα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία».

Ωστόσο, από το 2025, η συγκεκριμένη επέτειος – μαζί με ορισμένες ακόμη – έπαψε να αποτελεί επίσημη αργία στη Σλοβακία. Η κυβέρνηση είχε αιτιολογήσει την απόφαση επικαλούμενη «μέτρα λιτότητας», ώστε να αποφευχθεί η απώλεια φορολογικών εσόδων.