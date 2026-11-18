Η κυβέρνηση της Αϊτής ανακοίνωσε επίσημα χθες Τρίτη (18/11) τη σύναψη «συμφωνίας συνεργασίας» με αυτήν του Ελ Σαλβαδόρ, μερικές εβδομάδες μετά την ανάπτυξη 2.000 και πλέον σαλβαδοριανών στρατιωτικών στη φτωχότερη χώρα της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, προκειμένου να δράσουν εναντίον των συμμοριών που τη λυμαίνονται, εκτός ωστόσο του πλαισίου διεθνούς αποστολής, στην οποία έχει δοθεί πράσινο φως από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Το υπουργικό συμβούλιο επικύρωσε τη συμφωνία συνεργασίας ανάμεσα στη Δημοκρατία της Αϊτής και στη Δημοκρατία του Ελ Σαλβαδόρ», ανέφερε μέσω Facebook η μεταβατική κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για νέο στάδιο της «ενίσχυσης των διμερών σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών», ειδικότερα για να ξεπεραστούν «οι προκλήσεις ασφαλείας με τις οποίες είναι αντιμέτωπη η Αϊτή».

#Internacional | El Consejo de Ministros de Haití aprobó oficialmente un acuerdo de cooperación bilateral con El Salvador. Las autoridades recalcan que este pacto busca intensificar las operaciones para que «las bandas no tengan descanso». Más noticias: https://t.co/ErtheJmDu6 — La Noticia SV (@lanoticiasv) November 18, 2026

Η ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων του Ελ Σαλβαδόρ, εκτός του πλαισίου της Δύναμης Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ), που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, ήταν σαφές πως έγινε με σιωπηρή συναίνεση της Πορτ-ο-Πρενς, χωρίς ωστόσο να ανακοινωθεί τίποτα επίσημα μέχρι χθες.