Οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν χθες Τρίτη (17/11) και την τελευταία έδρα που διακυβευόταν στη Γερουσία, αυτήν στην Αλάσκα, την οποία θα καταλάβει η Μέρι Πελτόλα (φωτό), σύμφωνα με την επίσημη καταμέτρηση των αποτελεσμάτων των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου από τις αρχές της πολιτείας.

Η αυτόχθων υποψήφια επιβλήθηκε συγκεντρώνοντας το 50,12% των ψήφων έναντι του απερχόμενου Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν, έπειτα από αναμέτρηση με γερή δόση σασπένς, σύμφωνα με την καταμέτρηση που ολοκληρώθηκε δυο εβδομάδες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Με το αποτέλεσμα αυτό, οι Δημοκρατικοί θα καταλαμβάνουν πλέον από τον Ιανουάριο 56 έδρες στην ομοσπονδιακή άνω Βουλή, έναντι 44 των Ρεπουμπλικάνων.