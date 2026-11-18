Ο Aμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ αναμένεται σήμερα στην Κολομβία, για συνομιλίες σχετικά με τη διμερή στρατιωτική συνεργασία και αυτή ως προς την ασφάλεια, ανακοίνωσε χθες Τρίτη (17/11) ο Kολομβιανός υπουργός Άμυνας, ο στρατηγός ε.α. Χόρχε Εδουάρδο Μόρα.

«Ο υπουργός Πολέμου (σ.σ. Άμυνας των ΗΠΑ Χέγκσεθ) θα έρθει. Θα τον συναντήσω αύριο», είπε απευθυνόμενος στο Κογκρέσο ο υπουργός Μόρα, προσθέτοντας πως κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του ο κ. Χέγκσεθ θα παραστεί σε τελετή παράδοσης στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας της Λατινικής Αμερικής στρατιωτικού αεροσκάφους τύπου C-130 Hercules.