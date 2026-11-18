Οι ΗΠΑ απώλεσαν το καθεστώς της χώρας που έχει εξαλείψει την ιλαρά για πρώτη φορά μετά από 26 χρόνια, έπειτα από εξέταση των δεδομένων από επιτροπή ειδικών.

Η επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι ΗΠΑ δεν εκπληρώνουν πλέον τα κριτήρια για αυτό, συνόψισε χθες Τρίτη ο Ζάρμπας Μπαρμπόσα, επικεφαλής της διεύθυνσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) που είναι αρμόδια για την αμερικανική ήπειρο (ΠΑΟΥ).

Σύμφωνα με το πόρισμά της, η απόφαση οφείλεται στο ότι το ίδιο στέλεχος του ιού της ιλαράς μεταδίδεται χωρίς διακοπή εντός της αμερικανικής επικράτειας τους τελευταίους τουλάχιστον 12 μήνες.

Οι ΗΠΑ είχαν αποκτήσει το καθεστώς της χώρας που έχει εξαλείψει την ιλαρά το 2000. Δεν σημαίνει ότι δεν καταγράφονται καθόλου μολύνσεις από τον ιό, αλλά μάλλον ότι δεν υπάρχουν αλυσίδες μετάδοσης.

Εκτός από τις ΗΠΑ, το καθεστώς αυτό απώλεσαν το Μεξικό (23 θάνατοι μέσα στο 2026) και η Βολιβία. Την ίδια τύχη είχε πέρυσι ο Καναδάς.

Από τις αρχές του 2025, έχουν καταγραφτεί ξεσπάσματα μεγάλης κλίμακας της εξαιρετικά μολυσματικής νόσου στις ΗΠΑ.

Ο κυριότερος αμερικανικός θεσμός δημόσιας υγείας της χώρας, τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης νόσων (CDC), καταμετρά περίπου 5.500 κρούσματα μέσα στο 2026, υπερδιπλάσια από όλο το 2025.

Έχουν αναφερθεί αρκετοί θάνατοι ανθρώπων που μολύνθηκαν από την ιλαρά, συμπεριλαμβανομένων παιδιών — αν και ακόμη και τα δεδομένα αμφισβητούνται από τον υπουργό Υγείας της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Ρόμπερτ Κένεντι τον νεότερο, διαβόητο αμφισβητία των εμβολίων.

Σύμφωνα με τα CDC, τα τελευταία δυο χρόνια μολύνθηκαν μεταξύ άλλων τουλάχιστον 100 έγκυες και τουλάχιστον 13 νεογέννητα.

Ειδικοί αποδίδουν τα ξεσπάσματα κυρίως στην υποχώρηση του ποσοστού εμβολιασμού, ή αλλιώς της λεγόμενης «ανοσίας της αγέλης». Μεταξύ των παιδιών σε ηλικία που πάνε σε νηπιαγωγεία, το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης ως προς το εμβόλιο που προστατεύει από την ιλαρά, την ερυθρά και την παρωτίτιδα (MMR) έπεσε από το 95,2% στο 92,4% τα τελευταία έξι χρόνια, σύμφωνα με τα CDC.

Ο ΠΟΥ θεωρεί ότι απαιτείται εμβολιαστική κάλυψη τουλάχιστον 95% του γενικού πληθυσμού για τη μακροπρόθεσμη αποτροπή της εξάπλωσης της ιλαράς.

Ο Χακίμ Τζέφρις, ο επικεφαλής των δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που αναμένεται να εκλεγεί πρόεδρος του σώματος μέσα στην εβδομάδα, χαρακτήρισε τη χθεσινή εξέλιξη «άμεση συνέπεια των πολιτικών» του Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ.

Μορφή του ρεύματος που αμφισβητεί τα εμβόλια, ο υπουργός διέσπειρε για χρόνια αστήρικτους ισχυρισμούς γι’ αυτά και υποβάθμιζε την επικινδυνότητα της ιλαράς. Σε μακροσκελές κείμενο που δημοσιοποίησε χθες μέσω X, διαβεβαίωσε χθες πως υποστηρίζει το εμβόλιο κατά της ιλαράς, του «πιο αποτελεσματικού μέσου» για την αποτροπή επιδημιών της νόσου αυτής, και υποσχέθηκε να απαντήσει «με απόλυτη τιμιότητα στα ερωτήματα των οικογενειών που ανησυχούν για τους κινδύνους».

Για τον Τραχέρν Τζόουνς, όπως και για πολλούς άλλους αμερικανούς γιατρούς, η ιλαρά ήταν για πάρα πολύ καιρό «ασθένεια του παρελθόντος», παθολογία σοβαρή μεν αλλά απαντώμενη μόνο σε επιστημονικά εγχειρίδια.

Αλλά ο παιδίατρος επιδημιολόγος αυτός στην πολιτεία Γιούτα (δυτικά) τονίζει πως από το 2025 τα πράγματα άλλαξαν: «είναι σαν να συναντάς φάντασμα που έρχεται από το παρελθόν, κάτι που δεν περίμενες να δεις ποτέ». Οι Αμερικανοί γιατροί σήμερα βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι «με προβλήματα των παππούδων μας», που οι ΗΠΑ χρειάστηκε να αγωνιστούν σκληρά «για να εξαλείψουν», εξηγεί.