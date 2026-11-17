Η Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ (NSA) ανέφερε ότι αντιμετώπισε προσωρινή υποβάθμιση της λειτουργίας ορισμένων συστημάτων της κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, έπειτα από δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου τα οποία ανέφεραν ότι το δίκτυο εσωτερικής επικοινωνίας είχε τεθεί εκτός λειτουργίας.

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN μετέδωσε ότι το NSA Net – το δίκτυο εσωτερικής επικοινωνίας που χρησιμοποιεί το προσωπικό της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας για την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών – τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις που να υποδηλώνουν κυβερνοεπίθεση.

Σε ανακοίνωσή της προς το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η NSA εξήγησε ότι οι υπηρεσίες της παρουσίασαν προσωρινή δυσλειτουργία «κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης συντήρησης ρουτίνας».

«Παρότι επηρεάστηκαν ορισμένα συστήματα εσωτερικής επικοινωνίας, οι κρίσιμες για την αποστολή (της NSA) δυνατότητες παραμένουν πλήρως λειτουργικές», ανέφερε εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, εξηγώντας πως εφεδρικά συστήματα διασφαλίζουν τη λειτουργία των συστημάτων κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συντήρησης ή απρόβλεπτων συμβάντων.

«Η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA) αντιμετώπισε προσωρινή υποβάθμιση της λειτουργικής της ικανότητας κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συντήρησης ρουτίνας. Παρότι επηρεάστηκαν ορισμένα εσωτερικά συστήματα, οι λειτουργίες ζωτικής σημασίας παραμένουν πλήρως επιχειρησιακές και η ικανότητά μας να υπερασπιζόμαστε την εθνική ασφάλεια συνεχίζεται. Η υποδομή της NSA έχει σχεδιαστεί με πολλαπλά επίπεδα εφεδρείας, ώστε να διατηρείται η λειτουργία της κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συντήρησης ή απρόβλεπτων συμβάντων», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη καλά πληροφορημένη πηγή, ανέφερε ότι η NSA προχωρούσε σε αναβάθμιση λογισμικού.

Νωρίτερα το CNN επικαλούμενο έξι άτομα που γνωρίζουν το ζήτημα ανέφερε πως το άκρως απόρρητο δίκτυο που χρησιμοποιεί η NSA για τις εσωτερικές της επικοινωνίες ήταν εκτός λειτουργίας.

Το δίκτυο, με την ονομασία «NSA Net», επιτρέπει στους εργαζομένους να ανταλλάσσουν απόρρητες πληροφορίες στο εσωτερικό της υπηρεσίας. Δεν υπήρχαν ενδείξεις για κυβερνοεπίθεση, ανέφεραν οι πηγές.

Καθώς η υπηρεσία εργαζόταν για να διαπιστώσει την έκταση του προβλήματος, είχε εφαρμόσει σύστημα κλιμακωτής προσέλευσης για το προσωπικό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

«Δεν βλέπουμε κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει ότι επρόκειτο για κυβερνοεπίθεση», είχε δηλώσει η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Λόρεν Μπις στο Newsmax. «Δεν υπάρχει καμία κρίση, ούτε κάτι παρόμοιο, για το οποίο να ανησυχούν οι Αμερικανοί», είχε συμπληρώσει.

Ένας εν ενεργεία και ένας πρώην αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσαν ότι μια διακοπή λειτουργίας στο NSANet δεν θα επηρεάσει την ικανότητα της υπηρεσίας να μεταδίδει επείγουσες πληροφορίες στον πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ αυτός ταξιδεύει στην Ασία με το Air Force One.

Και οι δύο πηγές αναφέρθηκαν σε πολλαπλά εφεδρικά συστήματα και δίκτυα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση για να επικοινωνήσει με ασφάλεια με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις Φιλιππίνες, πριν μεταβεί αύριο Τετάρτη (18/11) στην Κίνα για συνομιλίες με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η σημερινή δυσλειτουργία σημειώθηκε εν μέσω μιας σειράς σοβαρών τεχνικών προβλημάτων – τα οποία δεν συνδέονται μεταξύ τους – που έπληξαν υπηρεσίες της Microsoft παγκοσμίως, καθήλωσαν χιλιάδες αεροσκάφη στα αμερικανικά αεροδρόμια και διατάραξαν προσωρινά τραπεζικές υπηρεσίες στις ΗΠΑ.