Αντιμέτωπη με πρόστιμο σχεδόν μισού εκατομμυρίου ευρώ βρίσκεται η Vesta Foods, μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εμπορίας και επεξεργασίας κρέατος στην Ελλάδα, καθώς εντοπίστηκε να υπερβαίνει το επιτρεπόμενο περιθώριο μικτού κέρδους σε 48 κωδικούς προϊόντων.

Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή (ΑΑΔΕ), στην εταιρεία επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 489.530 ευρώ, με τις παραβάσεις να αφορούν το διάστημα από τις 13 Μαρτίου έως τις 10 Απριλίου 2026.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο από τα πρόστιμα που επέβαλε η Αρχή κατά την περίοδο 10-17 Νοεμβρίου, το συνολικό ύψος των οποίων ανήλθε σε 586.030 ευρώ.

Επιβλήθηκαν επίσης πρόστιμα ύψους 30.000 ευρώ για παραβάσεις της νομοθεσίας της αγοράς και 66.500 ευρώ για διακίνηση απομιμητικών προϊόντων. Στο πλαίσιο των σχετικών ελέγχων κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 8.523 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων.

Ποια είναι η Vesta Foods

Η Vesta Foods, πρώην Φλωρίδης ΑΕΒΕΚ, προέκυψε από τη συγχώνευση της Φλωρίδης Κρέατα με τη Νασόπουλος, δημιουργώντας ένα από τα ισχυρότερα επιχειρηματικά σχήματα στην ελληνική αγορά κρέατος.

Με έδρα το Μοσχάτο, η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρεάτων. Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι ο Μπάμπης Φλωρίδης και διευθύνων σύμβουλος ο Διονύσης Νασόπουλος.

Το 2025 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 215,97 εκατ. ευρώ, έναντι 189,08 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 14,2%.

Οι πωλήσεις εμπορευμάτων έφτασαν τα 164,97 εκατ. ευρώ, ενώ εκείνες των έτοιμων προϊόντων άγγιξαν τα 51 εκατ. ευρώ. Περισσότερο από το 99% των πωλήσεων της εταιρείας προέρχεται από την ελληνική αγορά.

Το πρόστιμο αντιστοιχεί στο 59% των καθαρών κερδών της

Παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών, το περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας για το σύνολο του 2025 υποχώρησε στο 9,23%, έναντι 9,68% το προηγούμενο έτος.

Τα καθαρά κέρδη, ωστόσο, ενισχύθηκαν κατά 45%, φτάνοντας τις 831.000 ευρώ από 573.000 ευρώ το 2024.

Ενδεικτικό του οικονομικού βάρους της κύρωσης είναι ότι το πρόστιμο των 489.530 ευρώ αντιστοιχεί σχεδόν στα τρία πέμπτα των καθαρών κερδών που εμφάνισε η εταιρεία το 2025.

Οι επιφυλάξεις των ορκωτών ελεγκτών

Στις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Vesta Foods, οι ορκωτοί ελεγκτές διατύπωσαν γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με την αποτίμηση απαιτήσεων της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν καθυστερούμενες, επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις συνολικού ύψους 24,07 εκατ. ευρώ, για τις οποίες, κατά την εκτίμηση των ελεγκτών, απαιτούνταν πρόσθετη απομείωση ύψους 8,12 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας μειώθηκαν στα 48,75 εκατ. ευρώ από 55,29 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν στα 5,78 εκατ. ευρώ.