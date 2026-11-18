Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση απομιμητικών προϊόντων κατάφεραν οι αρχές στην Ηλεία, έπειτα από στοχευμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (16/11) σε υπαίθρια αγορά στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας. Οι έλεγχοι οδήγησαν στη σύλληψη τριών ανδρών, στον εντοπισμό 8.212 απομιμητικών ειδών και στην επιβολή τσουχτερών διοικητικών προστίμων.

Το «χρυσό» εμπόρευμα στους πάγκους

Η επιχείρηση οργανώθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου και της ΟΠΔΙ του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, με τη συνδρομή κλιμακίου της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Κατά τους ελέγχους, -όπως γράφει το the best- οι τρεις συλληφθέντες εντοπίστηκαν να διαθέτουν προς πώληση σε πάγκους χιλιάδες εμπορεύματα —μεταξύ των οποίων ενδύματα, βραχιόλια και μπρελόκ— τα οποία έφεραν παραποιημένα σήματα γνωστών εταιρειών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ., η διάθεση των συγκεκριμένων προϊόντων στην αγορά θα απέφερε στους δράστες παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνούσε τις 103.000 ευρώ.

Πρόστιμα 64.000 ευρώ και αναζητήσεις συνεργών

Στο πλαίσιο της επιχείρησης κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν οι απομιμητικές ετικέτες των προϊόντων, ενώ τα αρμόδια ελεγκτικά κλιμάκια επέβαλαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 64.000 ευρώ.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, σχηματίστηκε δικογραφία για:

Πλαστογραφία.

Παραβάσεις της νομοθεσίας περί εμπορικών σημάτων.

Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Παράλληλα, η αστυνομική έρευνα παραμένει ανοιχτή, καθώς στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται ακόμη δύο άνδρες, τα στοιχεία των οποίων έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητούνται από τις αρχές.