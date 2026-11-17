Ένα ακόμη απαιτητικό σενάριο αεροπορικής συνεργασίας εκτελέστηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, φέρνοντας ξανά στους αιθέρες ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη πλάι σε δυνάμεις της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας (IAF).

Όπως αναφέρει το ΓΕΑ, αυτή τη φορά, το βάρος έπεσε σε μια από τις πλέον κρίσιμες παραμέτρους των σύγχρονων αεροπορικών επιχειρήσεων, καθώς πραγματοποιήθηκε εξειδικευμένη άσκηση εναέριου ανεφοδιασμού.

Για τις ανάγκες της εκπαίδευσης, στην περιοχή επιχειρήσεων βρέθηκε ένα αεροσκάφος τύπου B-707, το οποίο ανήκει στην 120 Μοίρα της ισραηλινής αεροπορίας και λειτουργεί ως ιπτάμενο δεξαμενόπλοιο.

Τα πληρώματα των μαχητικών της Πολεμικής Αεροπορίας προσέγγισαν το ισραηλινό αεροσκάφος σε προκαθορισμένα ύψη και ταχύτητες, εκτελώντας με ακρίβεια τις προβλεπόμενες διαδικασίες σύνδεσης και λήψης καυσίμου εν πτήσει, γνωστές διεθνώς ως Air to Air Refueling (AAR).

Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν πως τέτοιου είδους δραστηριότητες θεωρούνται καθοριστικές για τη διατήρηση της υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας των ιπταμένων.

Πιο συγκεκριμένα μέσα από τη συνεχή εξάσκηση σε ρεαλιστικές συνθήκες, οι Έλληνες πιλότοι συντηρούν και αναβαθμίζουν τις δεξιότητές τους σε μια διαδικασία που απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση και λεπτούς χειρισμούς, επιτρέποντας στα μαχητικά να παραμένουν στον αέρα για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να αυξάνουν κατακόρυφα την ακτίνα δράσης τους.