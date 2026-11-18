Θετικά προτίθεται να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ στην πρόταση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τη δράση των funds και την προστασία των καταναλωτών, όπως έκανε γνωστό η Χαριλάου Τρικούπη μέσω άτυπης ενημέρωσης.

Κύκλοι του κόμματος υπογραμμίζουν τη διαχρονική συνέπεια που έχει επιδείξει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στην ασυδοσία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, προτάσσοντας πάντα την προστασία των δανειοληπτών. Υπενθυμίζουν, μάλιστα, ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν η πολιτική δύναμη που νομοθέτησε την προστασία της πρώτης κατοικίας στις πιο σκοτεινές περιόδους της οικονομικής κρίσης. Παράλληλα, σημειώνουν τη σθεναρή τους αντίσταση τόσο απέναντι στις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου, οι οποίες άνοιξαν την πόρτα για την πώληση των «κόκκινων» δανείων στα funds, όσο και στα σχέδια «Ηρακλής» της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία καταψήφισαν προειδοποιώντας για τους κινδύνους που εγκυμονούν για τους πολίτες και τα δημόσια ταμεία.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν από μία εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, η οποία στοχεύει στην επιβολή αυστηρών κανόνων στη λειτουργία των funds, στην εκ νέου θωράκιση της κύριας κατοικίας και της αγροτικής γης, αλλά και στην εξεύρεση βιώσιμης λύσης για τους εγκλωβισμένους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο.

Εξαπολύοντας σφοδρά πυρά τόσο προς την πλευρά της Κουμουνδούρου, όσο και προς το Μέγαρο Μαξίμου, η άτυπη ενημέρωση του κόμματος αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Οι δανειολήπτες γνωρίζουν πλέον πολύ καλά την πολιτική αξιοπιστία καθενός μας. Η παράταξή μας δεν εργαλειοποίησε ποτέ τα αδιέξοδα της κοινωνίας μοιράζοντας ανέξοδες υποσχέσεις και εξαπατώντας τους πολίτες προς χάριν της εξουσίας.

Ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνησή του που μολονότι υπόσχονταν “σεισάχθεια” και “κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη”, άνοιξαν την αγορά των “κόκκινων” δανείων στα funds, κατάργησαν ουσιαστικά το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτησαν τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Το μονοπάτι που άνοιξαν οι ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ το μετέτρεψε σε λεωφόρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με πλήρη απουσία προστασίας της πρώτης κατοικίας και τον εξαναγκασμό των δανειοληπτών σε πτώχευση με απώλεια του συνόλου της περιουσίας, παρότι η ευρωπαϊκή Οδηγία 1023/2019, έδινε τη δυνατότητα για ειδικά μέτρα προστασίας, και διαμόρφωσε ένα πλαίσιο εξαιρετικά ευνοϊκό για τα funds και τους servicers, φτάνοντας μέχρι την παροχή ειδικών φορολογικών προνομίων. Κανείς δεν γνωρίζει τι συμφωνίες ενέκρινε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και οδήγησαν μαζί με το νομοθετικό πλαίσιο του κ. Τσίπρα στη σημερινή δυστοκία των μαζικών πλειστηριασμών.

Κάποιοι επιχειρούν να κρύψουν τις ευθύνες τους στον τομέα της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους παραπέμποντας σε προηγούμενα νομοθετικά πλαίσια. Η σπέκουλα όμως έχει κοντά ποδάρια γιατί ξέρουν και οι πέτρες ότι η πολιτική ξηλώματος του προστατευτικού πλαισίου είναι μια και ενιαία από το 2015 έως τώρα. Κανένα ξένο fund δεν ήρθε στην Ελλάδα πριν το 2017, αντίθετα και παρά τα ανερυθρίαστα ψέματα, επί διακυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου από τα επίσημα στοιχεία της Αρχής Διαχείρισης Δανείων και Πιστώσεων προκύπτει πως από το 2017 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2019 είχαν μεταβιβασθεί 18,5 δισεκατομμύρια σε ξένα funds. Ενώ μετά το 2019 πωλήθηκαν πάνω από 90 δισεκατομμύρια ευρώ “κόκκινα” δάνεια».

Σχετικά με τη στάση που θα κρατήσει η κοινοβουλευτική ομάδα στη ψηφοφορία, το ΠΑΣΟΚ ξεκαθαρίζει τη θέση του κρατώντας ωστόσο μικρό καλάθι για το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας, λόγω της σύνθεσης της Βουλής:

«Το ΠΑΣΟΚ μελέτησε το αίτημα εξεταστικής επιτροπής και θα το υπερψηφίσει για να δώσει τον χώρο να εξεταστεί και το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους από τη Βουλή και να γίνει η δέουσα αποτίμηση. Αν και η πρόσφατη εμπειρία από τη λειτουργία τέτοιων επιτροπών με τη δεδομένη κυβερνητική πλειοψηφία, δείχνει ότι θα εμποδιστεί να βγουν χρήσιμα και ακριβή συμπεράσματα».