Η διοίκηση της Στρασμπούρ έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας της, μετά τα αρνητικά αποτελέσματα, που την έχουν φέρει στην 13η θέση της βαθμολογίας.

Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ η ομάδα του Στρασβούργου έχει αποφασίσει να δείξει την πόρτα της εξόδου στον Ούγκο Ολιβέιρα και συμφώνησε με τον συμπατριώτη του, Βίτορ Μάτος, που έχει κάνει καλή δουλειά στη Σουόνσι.

Τα ρεπορτάζ αναφέρουν πως η Στρασμπούρ, που ανήκει στην ίδια εταιρία με την Τσέλσι, την «Blue Co», θα δώσει επτά εκατ. ευρώ στην ομάδα της Ουαλίας για να λύσει το συμβόλαιο του Μάτος.