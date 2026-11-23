Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες η αποστολή της Εθνικής Γεωργίας, η οποία ξεκίνησε την προετοιμασία της για την αναμέτρηση της προσεχούς Πέμπτης με την Εθνική Ελλάδας στο Telekom Center Athens, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Συγκεκριμένα, η αποστολή της αποτελείται από τους Γκιόργκι Οχικίτζε, Ντούντα Σανάτζε, Γκιόργκι Κομπαχίτζε, Μάτε Καβλασβίλι, Καχαμπάρ Τσιντσαράτζε, Αλεκσάντρε Μερκβιλάτζε, Γκιόργκι Τουρτζιλάτζε, Βίλι Ισιάνι, Σάμπα Γκιγκιμπέρια, Ράτι Αντρονικασβίλι, Αλεκσάντρε Πεβάτζε και Γκιόργκι Κορσάντια, όμως ο Άλεξάνταρ Τζίκιτς περιμένει εντός της ημέρας την προσθήκη του Μαρκίς Ριντ, ο οποίος αγωνίζεται στην Μπαχτσεσεχίρ και ταξίδεψε από την Κωνσταντινούπολη.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr