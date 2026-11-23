Ακόμη ένας βασικός του παίκτης ετοιμάζει βαλίτσες, και ο Προμηθέας βλέπει το ρόστερ του να αποδυναμώνεται… Ο Κένταλ Κόλεμαν βρίσκεται κοντά στη μετακίνησή του στην Ιταλία για λογαριασμό της Καντού, η οποία κινήθηκε αποφασιστικά για την απόκτησή του.

Η ιταλική ομάδα κατέθεσε δελεαστική οικονομική πρόταση στον 24χρονο Αμερικανό πάουερ φόργουορντ/σέντερ, ενώ προτίθεται να καλύψει και το buy out που προβλέπεται στη συμφωνία του με τον σύλλογο της Πάτρας.

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