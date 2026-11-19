Ένα νέο, αποτρόπαιο έγκλημα ενδοοικογενειακής βίας που κατέληξε στον θάνατο γυναίκας έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11) στην περιοχή της Ακρόπολης. Ένας 63χρονος άνδρας συνελήφθη, αφού πρώτα ξυλοκόπησε άγρια και μέχρι θανάτου την 61χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους, και στη συνέχεια ειδοποίησε ο ίδιος τις αστυνομικές αρχές.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το έγκλημα εκτυλίχθηκε γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα, σε κατοικία επί της οδού Αίθρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 63χρονος επιτέθηκε με ιδιαίτερη αγριότητα στη γυναίκα, καταφέροντάς της πολλαπλά χτυπήματα. Η 61χρονη δεν άντεξε τη σφοδρότητα του ξυλοδαρμού και κατέρρευσε αναίσθητη στο πάτωμα.

Αμέσως μετά την πράξη του, ο δράστης τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση ομολογώντας το συμβάν. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ανέφερε χαρακτηριστικά στο τηλεφωνικό κέντρο: «Ξυλοκόπησα τη γυναίκα μου, δεν έχει τις αισθήσεις της».

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τον δράστη να τους περιμένει στον τόπο του εγκλήματος, όπου και παραδόθηκε χωρίς αντίσταση.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ δεν μπόρεσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, καθώς διαπίστωσαν επιτόπου τον θάνατο της γυναίκας. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για μια εικόνα ακραίας βαναυσότητας, καθώς η σορός της 61χρονης έφερε εκτεταμένους μώλωπες σε πολλά σημεία του σώματός της από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα.

Λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα, στο διαμέρισμα μετέβη ιατροδικαστής για να διενεργήσει την πρώτη νεκροψία και τη σχετική αυτοψία του χώρου, προκειμένου να ρίξει φως στα ακριβή αίτια και τον χρόνο θανάτου του θύματος.

Ο 63χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης συνελήφθη και κρατείται, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα που τον οδήγησαν στη δολοφονική επίθεση. Οι αστυνομικές αρχές έχουν αναλάβει την προανάκριση της υπόθεσης για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συντελέστηκε το έγκλημα.