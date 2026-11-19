Μια πρωτοφανής συνάντηση κορυφής λαμβάνει χώρα σήμερα στη Σεντζέν της νότιας Κίνας, καθώς ο Σι Τζινπίνγκ, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν κάθονται στο ίδιο τραπέζι στο περιθώριο του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC). Η σύνοδος χαρακτηρίζεται ήδη ιστορική —με αναφορές να την παρομοιάζουν με τη Διάσκεψη της Γιάλτας το 1945— ωστόσο τα πρακτικά της αποτελέσματα παραμένουν αβέβαια.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, η συνάντηση -που ξεκινά μετά τις 08:30 ώρα Ελλάδας- αναμένεται να είναι σύντομη και δεν θα ξεπεράσει σε διάρκεια τη μία ώρα. Μολονότι ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε τη συνάντηση «εξαιρετικά χρήσιμη», ο Πεσκόφ έσπευσε να χαμηλώσει τον πήχη, σημειώνοντας πως «οι προσδοκίες μας είναι ρεαλιστικές».

Μια πλούσια και περίπλοκη ατζέντα

Παρότι δεν υπάρχει κοινά οριστικοποιημένη ατζέντα, οι τρεις ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν τα φλέγοντα ζητήματα της διεθνούς πολιτικής σκηνής:

Οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή: Η ρωσική πλευρά εκτιμά ότι είναι αδύνατον να αγνοηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος απομόνωσε τη Μόσχα από τη Δύση, ενώ ο Λευκός Οίκος τονίζει την ανάγκη συζήτησης για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη διάδοση των πυρηνικών όπλων.

Οικονομία και Τεχνητή Νοημοσύνη: Η επιθετική πολιτική δασμών των ΗΠΑ ενόψει της λήξης της εμπορικής εκεχειρίας τον Ιανουάριο, καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης βρίσκονται στο επίκεντρο. Ειδικά για την τεχνολογία, η συνάντηση πραγματοποιείται στη σκιά του σκανδάλου της Nvidia και της παραίτησης του Τζένσεν Χουάνγκ για υπόθεση λαθρεμπορίου μικροτσίπ στην Κίνα. Από την πλευρά του, το Πεκίνο εστιάζει στη διατήρηση της «στρατηγικής σταθερότητας» και προκρίνει τη δημιουργία ενός σταθερού διαύλου επικοινωνίας με την Ουάσινγκτον για την αποφυγή επεισοδίων.

Το διπλωματικό παιχνίδι και οι «εκπλήξεις»

Στο περιθώριο της τριμερούς, υπήρξε ήδη πυρετώδης διπλωματική δραστηριότητα. Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε προσωπικά τον Τραμπ στο αεροδρόμιο, αφού πρώτα είχε δίωρη συνάντηση με τον Πούτιν, ενώ οι τρεις τους έδειξαν ένα θετικό πρόσωπο στην «οικογενειακή» φωτογραφία του APEC.

Η συνάντηση αποτελεί τεράστια ευκαιρία και για τους τρεις: Η Κίνα εδραιώνει τον ρόλο της ως κορυφαίος διεθνής ρυθμιστής, ο Ντόναλντ Τραμπ αναζητά μια ηχηρή διπλωματική νίκη μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιχειρεί να αποδείξει πως η Ρωσία παραμένει στο κλειστό κλαμπ των μεγάλων δυνάμεων παρά τις δυτικές κυρώσεις.

Τέλος, έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανοιχτή πιθανότητα που άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ για μια ενδεχόμενη «εμφάνιση-έκπληξη» του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν διμερή συνάντηση σήμερα στη Σεντζέν, στη νότια Κίνα, λίγο πριν από την άνευ προηγουμένου τριμερή σύνοδο κορυφής στο περιθώριο της APEC, στην οποία θα πάρει μέρος ο οικοδεσπότης, ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ.

Οι δυο άνδρες αντάλλαξαν χειραψία μπροστά σε μερικούς δημοσιογράφους. «Χαιρόμαστε που συναντιόμαστε. Έχουμε εξαίρετη σχέση εδώ και πολλά χρόνια, γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό, και νομίζω πως θα μπορούσαν να προκύψουν πολλά θαυμάσια πράγματα από αυτή (τη συνάντηση), ή τουλάχιστον να αρχίσουν», είπε ο κ. Τραμπ, αποκαλώντας «φίλο» τον κ. Πούτιν.

Ο ρώσος πρόεδρος είπε και αυτός στον αμερικανό ομόλογό του πως «χαίρεται» που τον συναντά, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε κάπου μισή ώρα αργότερα, σύμφωνα με pool report.