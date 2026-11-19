Οι Δημοκρατικοί, που απέκτησαν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, όρισαν την Τετάρτη τον Χακίμ Τζέφρις ως υποψήφιο για νέο πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, φέρνοντας τον 56χρονο βουλευτή της Νέας Υόρκης ένα βήμα πιο κοντά στο να γίνει ο πρώτος μαύρος πρόεδρος του Σώματος στην ιστορία της χώρας.

Η νεοεκλεγείσα κοινοβουλευτική ομάδα των Δημοκρατικών στη Βουλή πρότεινε την Τετάρτη τον Τζέφρις για να ηγηθεί της επόμενης πλειοψηφίας τους, μέσω ψηφοφορίας που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών και με μυστική ψηφοφορία.

Πολλοί από τους νεοεκλεγέντες προοδευτικούς βουλευτές είχαν αποφύγει να δηλώσουν αν θα στήριζαν τον Τζέφρις μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, με πολλούς να επισημαίνουν ότι επιθυμούσαν έναν ηγέτη που θα υποστηρίξει μια τολμηρή ατζέντα για την προώθηση των πολιτικών που είχαν εξαγγείλει οι υποψήφιοι κατά την προεκλογική τους εκστρατεία.

Παρά κάποιες αντιδράσεις, ο Τζέφρις αναμένεται να εκλεγεί πρόεδρος της Βουλής – μια ισχυρή θέση που τον καθιστά δεύτερο στη σειρά διαδοχής για την προεδρία – όταν το νέο Κογκρέσο συγκληθεί στις αρχές Ιανουαρίου.

Προηγουμένως, ο ηγέτης της Δημοκρατικής μειοψηφίας, δεν είχε δηλωμένο αντίπαλο στην ψηφοφορία, παρά την αυξανόμενη αντίθεση από την αριστερή πτέρυγα του κόμματος, η οποία επικρίνει την έλλειψη σθένους του στην αντίθεση του στον Ντόναλντ Τραμπ και τις φιλοϊσραηλινές του θέσεις.

Τελικά επικράτησε στην εσωκομματική διαδικασία με 251 ψήφους υπέρ και 11 κατά, σύμφωνα με τα μμε Punchbowl News και Semafor.

Για την εκλογή του προέδρου της Βουλής απαιτούνται 218 ψήφοι στην ολομέλεια του Σώματος. Οι Δημοκρατικοί θα διαθέτουν πλειοψηφία τουλάχιστον 257 εδρών.

Οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής πρότειναν την περασμένη εβδομάδα τον Τζιμ Τζόρνταν, πρόεδρο της Επιτροπής Δικαιοσύνης, ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής τους ομάδας για τον Ιανουάριο.

Ο Τζόρνταν επικράτησε έναντι του Στιβ Σκαλίς, ο οποίος κατείχε τη θέση του επικεφαλής της πλειοψηφίας, αφού ο νυν πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον δήλωσε ότι δεν θα επιδιώξει να ηγηθεί των Ρεπουμπλικανών από τη θέση της μειοψηφίας.

Ο βουλευτής της Νέας Υόρκης είναι πλέον έτοιμος να γίνει ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων τον Ιανουάριο. Προηγουμένως, ο 56χρονος βουλευτής δεν είχε δηλωμένο αντίπαλο στην ψηφοφορία, παρά την αυξανόμενη αντίθεση της αριστερής πτέρυγας του κόμματος, η οποία επικρίνει την έλλειψη σθένους στην αντίθεση του Ντόναλντ Τραμπ και των φιλοϊσραηλινών θέσεών του.

Σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, δεσμεύτηκε να εργαστεί γρήγορα για τη βελτίωση των οικονομικών των αμερικανικών νοικοκυριών.

«Οι άνθρωποι πνίγονται σε αυτήν την οικονομία των Ρεπουμπλικανών και οι Δημοκρατικοί εκπρόσωποι έχουν δεσμευτεί να αναλάβουν τον έλεγχο της κατάστασης, ξεκινώντας από την πρώτη κιόλας μέρα», δήλωσε.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters, AFP