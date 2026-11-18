Η ρωσική κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα από τον περίφημο «πυρηνικό χαρτοφύλακα» του Βλαντίμιρ Πούτιν, τον οποίο μετέφερε ένας συνεργάτης του Κρεμλίνου στη σύνοδο κορυφής APEC στην Κίνα.

Ένας ανταποκριτής του ελεγχόμενου από το Κρεμλίνο καναλιού Russia-1 ρώτησε τον αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού εάν η βαλίτσα που μετέφερε στη συνάντηση ήταν ο «πυρηνικός χαρτοφύλακας» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δοθεί εντολή πυρηνικού πλήγματος.

Ο αξιωματικός του ναυτικού απάντησε «ναι» και η στιχομυθία καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο έχει διαδοθεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Κοιτάξτε, ο ίδιος ο πυρηνικός χαρτοφύλακας βρίσκεται ακριβώς πίσω από την πλάτη μας», είπε ο δημοσιογράφος, καθώς ένας αξιωματικός του ναυτικού φαίνεται να περπατά κρατώντας έναν χαρτοφύλακα. Στη συνέχεια πλησίασε τον αξιωματικό και τον ρώτησε: «Γεια σας, είναι αυτός ο πυρηνικός χαρτοφύλακας;», λαμβάνοντας την απάντηση: «Ναι».

Σημειώνεται ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μιας σκηνοθετημένης αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο ψυχολογικών επιχειρήσεων του Κρεμλίνου ενόψει ευαίσθητων πυρηνικών συνομιλιών.

Το βίντεο με τον πυρηνικό χαρτοφύλακα:

Η επίσκεψη του Πούτιν στην Κίνα

Ο Ρώσος πρόεδρος έφτασε στη Σεντζέν, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου για τη σύνοδο κορυφής των 21 μελών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιηθεί μια πολυαναμενόμενη τριμερής συνάντηση με τους ομολόγους του της Κίνας και των ΗΠΑ, Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι ηγέτες θα συζητήσουν το ζήτημα της διάδοσης των πυρηνικών όπλων.

Τι είναι ο «πυρηνικός χαρτοφύλακας»

Ο «πυρηνικός χαρτοφύλακας» της Ρωσίας είναι ένα σύστημα που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1980 και τέθηκε σε υπηρεσία όταν ανέλαβε καθήκοντα ο τελευταίος πρόεδρος της ΕΣΣΔ, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, το 1985.

Είναι γνωστός ως «Τσεγκέτ», από το βουνό Τσεγκέτ στην οροσειρά του Καυκάσου, και συνήθως μεταφέρεται από έναν Ρώσο αξιωματικό του ναυτικού που συνοδεύει τον πρόεδρο της Ρωσίας. Ωστόσο, σπάνια καταγράφεται από κάμερες.

Δύο ακόμη τέτοιοι χαρτοφύλακες βρίσκονται στην κατοχή του υπουργού Άμυνας της Ρωσίας και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου.

Παρά τον μύθο των ταινιών, ο ρωσικός πυρηνικός χαρτοφύλακας δεν περιέχει κάποιο μεγάλο «κόκκινο κουμπί» που εκτοξεύει απευθείας πυραύλους. Στην πραγματικότητα, είναι ένα φορητό, κρυπτογραφημένο τερματικό επικοινωνίας που συνδέει τον Ρώσο πρόεδρο με το ειδικό δίκτυο διοίκησης και ελέγχου των Στρατηγικών Πυρηνικών Δυνάμεων.