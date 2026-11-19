Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή του Αφρατίου στο Δήμο Χαλκιδέων όταν Ι.Χ. εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε κολώνα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν τρία νεαρά άτομα.

Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα eviaonline, ήταν τέτοια η σφοδρότητα της σύγκρουσης που έκοψε την κολώνα στα δύο. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική που απεγκλώβισε τους επιβάτες.

Άμεσα έφτασε και η αστυνομία καθώς ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφερε τους σοβαρά τραυματίες στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.