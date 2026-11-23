Χειροπέδες σε έναν 51χρονο οδηγό πέρασαν το βράδυ της Κυριακής, 22 Νοεμβρίου, αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, καθώς εντοπίστηκε να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια ελέγχων στην περιοχή του Ωρωπού, η συσκευή ραντάρ κατέγραψε το όχημα του 51χρονου να αναπτύσσει ταχύτητα 194 χλμ./ώρα, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι τα 120 χλμ./ώρα.

Η υπέρβαση κατά 74 χλμ./ώρα έθεσε σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των υπόλοιπων οδηγών που κινούνταν στο οδικό δίκτυο.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής, ενώ ο ίδιος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.