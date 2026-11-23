Ποτέ, στη Γαλλία, μια ποινική καταδίκη δεν είχε ανοίξει τον δρόμο για μια προεδρική υποψηφιότητα. Όταν η Μαρίν Λεπέν βγαίνει από το πρώτο τμήμα του Εφετείου του Παρισιού, την Τρίτη 7 Ιουλίου, το απόγευμα, αρκετοί από τους συμβούλους της τη θεωρούν αποκλεισμένη για το 2027.

Πώς να ελπίζει κανείς ότι θα διεκδικήσει την ύπατη εκλογική αναμέτρηση, βαρυφορτωμένος με ποινή φυλάκισης τριών ετών, εκ των οποίων το ένα έτος χωρίς αναστολή, μετατρέψιμη με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, και πρόστιμο 100.000 ευρώ για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, στην υπόθεση των ευρωκοινοβουλευτικών βοηθών του Εθνικού Μετώπου; Ένα εμπόδιο για πολλούς. Ένα εφαλτήριο για τη Μαρίν Λεπέν.

Σύμφωνα με ανάλυση των δημοσκοπήσεων των τελευταίων μηνών που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Le Monde, περίπου 150 ημέρες πριν από τον πρώτο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών, η Μαρίν Λεπέν, υποψήφια του Εθνικού Συναγερμού, συγκεντρώνει τα υψηλότερα ποσοστά πρόθεσης ψήφου.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Λεπέν κινείται ανάμεσα στο 32,3% και το 35,8% στον πρώτο γύρο, αν και κατά το τελευταίο δίμηνο καταγράφεται μια σχετική υποχώρηση των ποσοστών της. Στον χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς, ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν της Ανυπότακτης Γαλλίας, καταγράφει ποσοστά από 16,6% έως 19,3%, παρουσιάζοντας σχετική άνοδο την ίδια χρονική περίοδο.

Η εικόνα στον κεντρώο, σοσιαλιστικό και ρεπουμπλικανικό χώρο

Στον ευρύτερο κεντρώο και σοσιαλιστικό χώρο, ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ συγκεντρώνει ποσοστά μεταξύ 10,9% και 13,5%, καταγράφοντας ωστόσο σημαντική πτώση από τον Σεπτέμβριο και μετά, ενώ ο σοσιαλιστής Ραφαέλ Γκλιξμάν κυμαίνεται από 10,2% έως 12,6%, ακολουθώντας επίσης πτωτική τροχιά το τελευταίο δίμηνο.

Παράλληλα, ο τέως πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ, χωρίς να έχει δηλώσει επισήμως υποψηφιότητα, μετράται ανάμεσα στο 4,1% και το 10,2%, και ο τέως πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ συγκεντρώνει ποσοστά από 5,2% έως 7,1%.

Στην πλευρά των Ρεπουμπλικανών, ο Δήμαρχος των Κανών Νταβίντ Λινάρντ, ο οποίος ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του πριν από περίπου δύο μήνες, εμφανίζει ανοδική τάση με ποσοστά μεταξύ 8,2% και 11%, ενώ ο Μπρουνό Ρεταγιό κινείται μεταξύ 4,6% και 6,5%.

Τα σενάρια του δεύτερου γύρου

Ως προς την αναμέτρηση του δεύτερου γύρου, που έχει προγραμματιστεί για τις 2 Μαΐου 2027, οι μετρήσεις της Le Monde δείχνουν επικράτηση της Μαρίν Λεπέν απέναντι σε κάθε πιθανό αντίπαλο.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση αναμέτρησης με τον Εντουάρ Φιλίπ, η Λεπέν καταγράφει ποσοστό μεταξύ 53% και 56%, το οποίο αποτελεί και το μικρότερο περιθώριο επικράτησής της. Αντιθέτως, εάν βρεθεί αντιμέτωπη με τον Ζαν-Λυκ Μελανσόν, τα ποσοστά της εκτιμώνται μεταξύ 67% και 68%.

Η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων

Παρόλο που στην παρούσα φάση περίπου 30 πρόσωπα έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι προτίθενται να διεκδικήσουν την προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας, η επίσημη συμμετοχή προϋποθέτει αυστηρές θεσμικές διαδικασίες.

Για να επικυρωθεί μια υποψηφιότητα, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει τη σχετική αίτηση έως τις 12 Μαρτίου 2027, συνοδευόμενη από τουλάχιστον 500 υπογραφές στήριξης από Γάλλους αιρετούς αξιωματούχους.