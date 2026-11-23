Μια ασυνήθιστη κίνηση των ματιών του Τζόρνταν Ράιτ, μέλους της Πολιτειακής Συνέλευσης της Νέας Υόρκης, τον έφερε στο επίκεντρο μιας από τις πιο παράδοξες διαδικτυακές θεωρίες συνωμοσίας. Ο νεαρός πολιτικός βρέθηκε στη θέση να διαβεβαιώνει δημοσίως ότι είναι άνθρωπος και όχι εξωγήινο ερπετοειδές πλάσμα μεταμφιεσμένο σε ανθρώπινο ον.

Το επίμαχο βίντεο και η αντίδραση του βουλευτή

Ο Τζόρνταν Τζ. Γκ. Ράιτ εθεάθη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πίσω από τον Μαμντάνι την Παρασκευή, όταν η πόλη ανακοίνωσε σχέδια για το οριστικό κλείσιμο των φυλακών Ράικερς Άιλαντ (Rikers Island). Καθώς ο Μαμντάνι μιλούσε, ο Ράιτ φάνηκε να χαμογελά ελαφρά πριν ανοιγοκλείσει τα μάτια του και τα γυρίσει κυκλικά προς το πίσω μέρος του κεφαλιού του, προκαλώντας κύμα παράξενων εικασιών στο διαδίκτυο.

«Δεν έχω ιδέα τι συνέβαινε σε εκείνο το βίντεο. Πραγματικά δεν είμαι σίγουρος», δήλωσε ο Ράιτ στη New York Post. Πρόσθεσε ότι το έργο του ως βουλευτή μαρτυρά τον ανθρώπινο χαρακτήρα του, επισημαίνοντας ένα έργο που προώθησε στο Χάρλεμ, το οποίο λειτουργεί ως το πρώτο κοινοτικό κέντρο της πόλης αφιερωμένο στη δράση για το κλίμα. Ο πενταώροφος κόμβος παρέχει στους κατοίκους περιβαλλοντική εκπαίδευση και συνηγορία.

«Προφανώς είμαι άνθρωπος και η ανθρωπιά μου φαίνεται μέσα από τη νομοθεσία μου, όπως τα 4 εκατομμύρια δολάρια για το κέντρο περιβαλλοντικής δικαιοσύνης WE ACT στο Χάρλεμ», είπε. «Δεν μπορώ να μιλήσω για ερπετά ή εξωγήινους».

Φρενίτιδα στα social media για «τα ερπετά που ελέγχουν τη Γη»

Το βίντεο προκάλεσε φρενίτιδα στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης το Σαββατοκύριακο, αναζωπυρώνοντας μια θεωρία συνωμοσίας δεκαετιών ότι εξωγήινα ερπετοειδή ελέγχουν κρυφά τη Γη, μεταμφιεσμένα σε παγκόσμιους ηγέτες και διασημότητες για να χειραγωγούν την κοινωνία.

«Έτσι ανοιγοκλείνουν τα μάτια τους οι σαύρες…»

«Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι υπάρχουν κανονικοί εξωγήινοι τύπου «Men in Black» που κυκλοφορούν ανάμεσά μας μεταμφιεσμένοι σε ανθρώπους και κρύβονται σε κοινή θέα», δήλωσε ένας χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με την Post.

Ένας άλλος χρήστης του X υποστήριξε ότι το απόσπασμα έδειχνε πως οι εξωγήινοι γίνονται ολοένα και πιο θρασείς στο να αποκαλύπτονται στο κοινό.

«Το «ερπετό» στέκεται ακριβώς πίσω από τον Μαμντάνι, καθώς εκείνος ανακοινώνει μια μαζική αποφυλάκιση επικίνδυνων κρατουμένων από τις φυλακές της Νέας Υόρκης», ανέφερε ο χρήστης του X.

«Οι εξωγήινοι δεν μπαίνουν καν στον κόπο να κρυφτούν πια. Σκοπεύουν να προκαλέσουν τόσο μεγάλο χάος στη Γη, ώστε να μην μπορούμε να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας», πρόσθεσε.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στο Reddit, όπου ορισμένοι χρήστες αμφισβήτησαν το αν ο Ράιτ είναι άνθρωπος. «Ναι, ο τύπος στο βάθος είναι ερπετοειδής, 100%», έγραψε ένας χρήστης.

Ποιος είναι ο Τζόρνταν Τζ. Γκ. Ράιτ

Ο Ράιτ, γιος του πρώην βουλευτή Κιθ Λ. Τ. Ράιτ και εγγονός του πρώην δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης Μπρους Ράιτ, εκπροσωπεί την 70ή Εκλογική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης στο Χάρλεμ.

Επανεξελέγη χωρίς αντίπαλο τον Νοέμβριο, αφού νίκησε τον δημοκρατικό σοσιαλιστή Κόνραντ Μπλάκμπερν στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών τον Ιούνιο. Οι νομοθετικές του προτεραιότητες περιλαμβάνουν την προσιτή στέγαση, την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και τη δημόσια ασφάλεια, σύμφωνα με το βιογραφικό του. Βέρος Νεοϋορκέζος και κάτοικος του Κεντρικού Χάρλεμ, ο Ράιτ αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Syracuse το 2017 με πτυχίο στην ψυχολογία.

Οι ρίζες της θεωρίας για τα «ερπετοειδή»

Η πεποίθηση ότι πολιτικοί και ισχυρά πρόσωπα είναι στην πραγματικότητα ερπετοειδή όντα με ανθρώπινη μορφή αποτελεί μία από τις πιο γνωστές θεωρίες συνωμοσίας του διαδικτύου. Οι απαρχές της εντοπίζονται στη λογοτεχνία φαντασίας του 20ού αιώνα, και συγκεκριμένα στα έργα του Ρόμπερτ Ε. Χάουαρντ, δημιουργού του «Κόναν του Βάρβαρου», όπου περιγράφονται ανθρωπόμορφα ερπετά με την ικανότητα να ελέγχουν το ανθρώπινο μυαλό.

Με την πάροδο του χρόνου, η μυθοπλασία αυτή μεταλλάχθηκε σε συνωμοσιολογικό αφήγημα περί μυστικού ελέγχου κυβερνήσεων και θεσμών.

Πηγή: foxnews