Σε ρυθμούς πανελλαδικής κινητοποίησης εισέρχεται η χώρα την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, μετά την προκήρυξη 24ωρης απεργίας από την ΑΔΕΔΥ για το Δημόσιο και τη δήλωση συμμετοχής 28 Εργατικών Κέντρων και 13 Ομοσπονδιών.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκονται οι αυξήσεις στους μισθούς, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί απεργιακές συγκεντρώσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους κεντρικούς οδικούς άξονες.

Το ωράριο του Μετρό και οι εκκρεμότητες στα υπόλοιπα ΜΜΜ

Με δύο στάσεις εργασίας συμμετέχουν στην κινητοποίηση οι εργαζόμενοι στο Μετρό της Αθήνας, έπειτα από απόφαση του Σωματείου Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ). Οι στάσεις εργασίας έχουν προγραμματιστεί από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Κατά συνέπεια, οι γραμμές 2 και 3 αναμένεται να εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό αποκλειστικά στο διάστημα 09:00-18:00. Οι επιβάτες θα πρέπει να υπολογίσουν αυξημένη επιβατική κίνηση κατά τις ώρες λειτουργίας, ενώ το ακριβές πρόγραμμα των πρώτων και τελευταίων συρμών, καθώς και τυχόν ρυθμίσεις για το αεροδρόμιο, αναμένεται να επιβεβαιωθούν από τη ΣΤΑΣΥ.

Αντίθετα, ανοιχτό παραμένει το τοπίο για τα υπόλοιπα μέσα σταθερής τροχιάς και τις οδικές συγκοινωνίες της πρωτεύουσας. Μέχρι τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι αποφάσεις των εργαζομένων για τη γραμμή 1 (Ηλεκτρικός Κηφισιά – Πειραιάς), το τραμ, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ.

Δε θεωρείται δεδομένο ότι ο Ηλεκτρικός και το τραμ θα ακολουθήσουν το ωράριο του Μετρό, ενώ για τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις από τον ΟΑΣΑ πριν από την Τετάρτη, με επιπλέον τροποποιήσεις να κρίνονται πιθανές λόγω των πορειών στο κέντρο της Αθήνας.

Δεμένα πλοία στα λιμάνια λόγω 24ωρων απεργιών

Ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων αναμένονται στην ακτοπλοΐα, καθώς ναυτεργατικά σωματεία προχωρούν σε 24ωρη απεργία. Συγκεκριμένα, η ΠΕΜΕΝ και ο «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» έχουν προκηρύξει πανελλαδική κινητοποίηση σε όλες τις κατηγορίες πλοίων από τις 00:01 έως τις 24:00 της Τετάρτης, ενώ η ΠΕΝΕΝ συμμετέχει με 24ωρη απεργία στα λιμάνια της Αττικής και στα πλοία της Αδριατικής (Πάτρα και Ηγουμενίτσα).

Καθώς δεν υπάρχει ενιαία απόφαση από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν απευθείας με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα πρακτορεία τους για να ενημερωθούν για τυχόν ακυρώσεις ή αλλαγές στα εισιτήριά τους.