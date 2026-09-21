Φωτογραφίες / Βίντεο: Νίκος Χριστοφάκης

Το βράδυ της Δευτέρας (21/9), πραγματοποιήθηκε σε γνωστό ασιατικό εστιατόριο της Κηφισιάς εκδήλωση για την 81η επέτειο της ανεξαρτησίας του Βιετνάμ, που διοργανώθηκε από την πρεσβεία της χώρας.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο εκδότης της «Ζούγκλας», δημοσιογράφος Μάκης Τριανταφυλλόπουλος, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με την πρέσβειρα του Βιετνάμ στην Αθήνα, Φαμ Θι Θου Χουόνγκ, άλλα στελέχη της πρεσβείας και προσκεκλημένους.

Η πρέσβειρα Φαμ Θι Θου Χουόνγκ ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους για την παρουσία τους και αναφέρθηκε στη σημασία της επετείου ανεξαρτησίας του Βιετνάμ.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο πρώην υπουργός και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Γεωργαντάς.

Ακολουθεί βίντεο με την ομιλία της πρέσβειρας του Βιετνάμ και τον χαιρετισμό του κ.Γεωργαντά:

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από μουσικό πρόγραμμα που είχε παραδοσιακό χρώμα από το Βιετνάμ.

Βίντεο με πλάνα από την εκδήλωση και φωτογραφίες: