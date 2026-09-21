Η παρουσία άγριων ζώων, όπως ο λύκος και το τσακάλι, κοντά σε κατοικημένες περιοχές δεν οφείλεται σε έναν μοναδικό παράγοντα, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα συνδυαστικών αιτιών. Σύμφωνα με τον καθηγητή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, Δημήτρη Μπακαλούδη, η εύκολη πρόσβαση σε τροφή και νερό, η αύξηση των πληθυσμών ορισμένων ειδών, η σταδιακή εξοικείωση με τον άνθρωπο, καθώς και η υποβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων διαμορφώνουν νέες συνθήκες μετακίνησης για την άγρια πανίδα.

Τα απορρίμματα λειτουργούν ως ο κυριότερος «μαγνήτης» για τα ζώα, ιδιαίτερα για όσα δυσκολεύονται να κυνηγήσουν ενεργά. Η σωστή διαχείριση των σκουπιδιών, η συχνή αποκομιδή και η αποφυγή παροχής τροφής στις παρυφές των πόλεων κρίνονται απαραίτητα μέτρα.

Παράλληλα, το τσακάλι προσαρμόζεται ευκολότερα κοντά σε οικισμούς λόγω του διαιτολογίου του, ενώ ο λύκος πραγματοποιεί συνήθως πιο εφήμερες εμφανίσεις, εκτός αν βρει σταθερές πηγές τροφής, όπως απορρίμματα ή οικόσιτα ζώα.

Παρά την έξαρση σχετικών βίντεο και φωτογραφιών, η αύξηση των καταγραφών δε σημαίνει απαραίτητα αύξηση του πληθυσμού των ζώων στη Θεσσαλονίκη. Η τεχνολογία των κινητών τηλεφώνων, οι κάμερες ασφαλείας και η αυξημένη παρουσία του ανθρώπου στη φύση απλώς πολλαπλασιάζουν τις πιθανότητες καταγραφής ζώων που παλαιότερα περνούσαν απαρατήρητα.

Οι φυσικές καταστροφές, όπως οι πυρκαγιές, σε συνδυασμό με τις έντονες ανθρώπινες παρεμβάσεις, την παράκτια ανάπτυξη και τις οχλούσες εγκαταστάσεις, κατακερματίζουν τους βιοτόπους και αναγκάζουν τα ζώα να μετακινηθούν προς αναζήτηση ασφαλούς καταφυγίου.

Σε περίπτωση συνάντησης με λύκο ή τσακάλι, ο πολίτης οφείλει να διατηρήσει την ψυχραιμία του, να μην πλησιάσει το ζώο για φωτογράφηση, να μην το τρομάξει και να μην το εγκλωβίσει. Η παροχή ελεύθερου χώρου διαφυγής είναι καθοριστική, καθώς ο κίνδυνος εκδηλώνεται κυρίως όταν το ζώο αισθανθεί απειλή ή βρίσκεται σε περίοδο ανατροφής των μικρών του.

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος παραμένει η βασικότερη προϋπόθεση για τη διατήρηση των ζώων στον φυσικό τους χώρο. Την ίδια στιγμή, οι πόλεις οφείλουν να προετοιμαστούν θεσμικά με κατάλληλα πρωτόκολλα διαχείρισης, ώστε η συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας πανίδας να εξασφαλίζεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.