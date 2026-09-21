Κρυμμένος πίσω από θάμνους, λίγα μέτρα μακριά από το σημείο όπου είχε αφήσει αιμόφυρτη την πρώην σύντροφό του, εντοπίστηκε ο 27χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στην Ηγουμενίτσα.

Ο 27χρονος, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν επιχείρησε να παραδοθεί στις Αρχές μετά την επίθεση. Αντίθετα, φέρεται να έστησε ένα ολόκληρο σκηνικό προκειμένου να αποκρύψει τη δολοφονία και να παρουσιάσει τον εαυτό του ως θύμα ληστείας.

Ο περαστικός που εντόπισε την 25χρονη και το τηλεφώνημα του 27χρονου

Η 25χρονη βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας, το βράδυ της Κυριακής (20/9). Ένας διερχόμενος πολίτης ήταν εκείνος που την εντόπισε πεσμένη στο έδαφος και ενημέρωσε την Άμεση Δράση.

Ο 27χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ήδη απομακρυνθεί από το σημείο και είχε κρυφτεί πίσω από θάμνους. Περίπου πέντε λεπτά αργότερα, τηλεφώνησε και ο ίδιος στο «100», επιχειρώντας να δώσει τη δική του εκδοχή για όσα είχαν συμβεί.

«Μας επιτέθηκαν τέσσερα άτομα με κουκούλες για να μας ληστέψουν, χτύπησαν εμένα και το κορίτσι μου. Δεν είμαι μακριά από το σημείο, ελάτε να με βρείτε», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τον 27χρονο. Κατά την εξέτασή του διαπίστωσαν ότι έφερε τραύματα και αμυχές, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχε προκαλέσει ο ίδιος στον εαυτό του, προκειμένου να καταστήσει πιο πειστικό το σενάριο της ληστείας που είχε καταγγείλει.

Οι επίμονες ερωτήσεις των αστυνομικών και η ομολογία

Ο 27χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ηγουμενίτσας, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Εκεί οι αστυνομικοί άρχισαν να του ζητούν περισσότερες λεπτομέρειες για την υποτιθέμενη επίθεση. Οι ερωτήσεις έγιναν ολοένα και πιο επίμονες, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν κάθε πτυχή της ιστορίας που είχε περιγράψει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αντιφάσεις στην αφήγησή του άρχισαν να πληθαίνουν και ο 27χρονος δεν κατάφερε τελικά να διατηρήσει το σενάριο που είχε παρουσιάσει. Λίγο αργότερα φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης.

«Είχαμε οικονομικές διαφορές»

Κατά την ομολογία του, ο 27χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι διατηρούσε σχέση με την 25χρονη για περίπου δύο χρόνια και ότι μεταξύ τους υπήρχαν οικονομικές διαφορές.

Οι οικονομικές διαφορές, σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, προκάλεσαν τον έντονο καβγά που προηγήθηκε της επίθεσης. Ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε ότι κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του με μαχαίρι, τραυματίζοντάς την θανάσιμα στην περιοχή της καρωτίδας.

Η 25χρονη εργαζόταν στην Ηγουμενίτσα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο 27χρονος είχε έρθει από την Αθήνα για να τη συναντήσει.

Εντοπίστηκε το μαχαίρι της δολοφονίας

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή όπου εντοπίστηκε νεκρή η 25χρονη, αλλά και στο σημείο όπου είχε κρυφτεί ο 27χρονος.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε και το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποίησε ο 27χρονος στην επίθεση.

Το όπλο αναμένεται να εξεταστεί εργαστηριακά, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για την πλήρη αποτύπωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία.

Ο 27χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του, παραμένει νοσηλευόμενος φρουρούμενος στο νοσοκομείο της Ηγουμενίτσας.