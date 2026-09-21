Φωτορεπορτάζ: Νίκος Χριστοφάκης

Στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων βρίσκεται σήμερα Δευτέρα 21/09, ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, που θα καταθέσει στον ανακριτή, όσα γνωρίζει για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Λίγο πριν τις 10.00 το πρωί, ο Κομιανός πέρασε το κατώφλι του ανακριτή. Υπενθυμίζεται πως ο ίδιος έχει παραδεχτεί πως ήταν ο παραλήπτης της επίμαχης φωτογραφίας που έστειλε η προφυλακισμένη γιατρός Ιωάννα Γάκα, την ώρα που έκανε πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη. Μάλιστα, με δηλώσεις του υποστήριξε πως πήρε διαβεβαιώσεις από γιατρό, ότι ο Μαζωνάκης στην φωτογραφία ήταν ακόμη ζωντανός.

Ο υπνοθεραπευτής ισχυρίζεται πως είχε πρωτοσυναντηθεί με τον γνωστό καλλιτέχνη, δύο ημέρες πριν, και τον περίμενε στην Κηφισιά, αμέσως μετά την μοιραία θεραπεία στο Κολωνάκι, που στοίχισε την ζωή του.

Δείτε βίντεο από την άφιξή του στα δικαστήρια, συνοδεία του δικηγόρου του, Γιάννη Γλύκα:

Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα κληθεί σύντομα να καταθέσει και πρόσωπο από τον καλλιτεχνικό χώρο που μεσολάβησε για να κλειστεί το ραντεβού του υπνοθεραπευτή με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Επίσης καταθέσεις θα δώσουν και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, που παρέλαβαν από την Καρνεάδου τον τραγουδιστή, χωρίς να ξέρουν στην αρχή καν ποιος ήταν ο ασθενής που μετέφεραν, αφού οι δύο γιατροί αρνήθηκαν να συνοδεύσουν τον ασθενή και δεν έδωσαν στοιχεία για την ταυτότητά του.

Στην διάρκεια της εβδομάδας, στον ανακριτή θα καταθέσουν και οι 4 εργαζόμενες στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, που θα κληθούν να καταθέσουν όσα είδαν και άκουσαν, την ώρα που ο καλλιτέχνης υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση.