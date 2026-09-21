Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Καρίτσας Λάρισας η τραγική είδηση του θανάτου ενός 15χρονου. Ο ανήλικος έχασε εντελώς ξαφνικά τις αισθήσεις του και, παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες που καταβλήθηκαν προκειμένου να κρατηθεί στη ζωή, δυστυχώς κατέληξε.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο έφηβος αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Φως στα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον πρόωρο θάνατό του αναμένεται να ρίξει η έρευνα των Αρχών, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, οι πρώτες βοήθειες παρασχέθηκαν στον 15χρονο από κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ που μετέβη στο σημείο από τη Λάρισα. Αυτό συνέβη διότι, την κρίσιμη ώρα της κατάρρευσης του παιδιού, το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Αγιάς δεν ήταν διαθέσιμο, καθώς πραγματοποιούσε ήδη διακομιδή άλλου ασθενούς στη Λάρισα, ενώ ακριβώς το ίδιο ίσχυε την ίδια ώρα και για το όχημα του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Γόννων.